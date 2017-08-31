明年年底前，洛阳市将建成30个城市书房

昨日，《洛阳晚报》记者从全市“全民阅读”活动和“书香洛阳”建设提升工作推进会上获悉，我市将在明年年底前建成30个24小时开放的城市书房，方便市民享受书香。

近年来，我市高度重视“全民阅读”“书香洛阳”建设工作，将其纳入文明城市创建重点项目，先后推出了全民阅读、农家书屋、城市书房等一系列文化惠民举措。

目前，我市各县(市)区均建有图书馆，总、分馆制服务体系不断完善，全部配备了流动文化服务车，全市建成农家书屋2977个，拥有市图书馆“洛图讲坛”“掌上微阅读”和市少儿图书馆“萤火虫系列活动”等30余个品牌服务项目。

按照“书香洛阳”建设提升实施方案，我市将在2018年年底前建成30个24小时开放的城市书房。此外，每个县(市)区将至少投放2台图书自助借阅机、4台电子图书阅读下载机，确定10个至15个流动图书车基层流动服务点，定期开展流动服务，为群众提供方便。

市财政对市级公共文化单位开展的全民阅读工作提供保障，对阅读推广工作表现突出的予以奖补。同时，还要探索建立社会力量参与机制，以政府投入撬动更多社会力量的参与投入。

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市图书馆

地址：西工区凯旋路与八一路交叉口附近。

办证及借阅图书：阅读者须持本人身份证或户口簿等有效身份证件办理读者证；办理读者证须交100元押金，退证时押金全额退还本人；凭读者证借书，每证一次最多可借图书2册，首借期时限为30天，首借期时限内可到馆或登录洛阳市图书馆网站续借1次，续借期为30天。

注：市图书馆读者证可在各县(市)区图书馆使用。

市少儿图书馆

地址：涧西区中州路与延安路交叉口附近畅元大厦5楼。

办证及借阅图书：本人持有效身份证件(未领身份证的少年儿童持户口簿，并出示监护人身份证)到图书馆服务台或在自助办证机上办理读者证；办理读者证须交100元押金，退证时押金全额退还本人；凭读者证借书，每证一次最多可借图书2册，首借期时限为30天，到期前可续借一次，续借期为30天。

注：市少儿图书馆读者证可在城市书房使用，目前市区建成投用的城市书房位于瀍河区大北门文化产业园区内。（洛阳晚报记者 潘立阁）