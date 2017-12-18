刘宛康带队督导检查消防安全工作

23日晚，市长刘宛康带队督导检查消防安全工作，强调要依法履行消防安全责任，扎实做好各项工作，确保群众生命财产安全。

在丹尼斯百货政和路店，刘宛康听取了该店消防安全工作情况汇报，实地察看了消防控制室值班值守情况、安全出口和疏散通道畅通情况，并随机抽查商场工作人员“四个能力”掌握及微型消防站建设等情况。在东方王朝商务会所，刘宛康仔细检查了会所内自动消防设施运行情况，详细了解火灾应急处置预案、人员值班安排、防火安全管理落实等情况，并突击抽查该会所所在的五洲大厦消防控制中心，现场检查值班人员履职情况，嘱咐大厦负责人要认真落实单位消防安全主体责任，加强同大厦内部及周边商户的联系沟通，完善区域联防协作机制，提升应急处置水平。

刘宛康强调，各级各部门要牢固树立大局意识、忧患意识和责任意识，严格按照消防安全责任制实施办法相关规定，依法履行消防安全责任，切实加强对消防安全工作的组织领导。要不断强化底线思维和红线意识，坚决摒弃麻痹侥幸心理，高度重视节日期间消防安全管理工作，不断完善应急疏散方案，加大安全培训力度，及时消除火灾隐患，全力以赴确保群众生命财产安全。当晚，全市共组成检查组207个，检查各类场所434家，发现火灾隐患1413处，对11家社会单位进行了临时查封，行政拘留4人。

省消防总队总工程师郭华杰，副市长、市公安局局长李保兴等参加督查活动。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 郭抗抗）