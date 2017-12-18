洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

刘宛康带队督导检查消防安全工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-25 08:27

　　23日晚，市长刘宛康带队督导检查消防安全工作，强调要依法履行消防安全责任，扎实做好各项工作，确保群众生命财产安全。

　　在丹尼斯百货政和路店，刘宛康听取了该店消防安全工作情况汇报，实地察看了消防控制室值班值守情况、安全出口和疏散通道畅通情况，并随机抽查商场工作人员“四个能力”掌握及微型消防站建设等情况。在东方王朝商务会所，刘宛康仔细检查了会所内自动消防设施运行情况，详细了解火灾应急处置预案、人员值班安排、防火安全管理落实等情况，并突击抽查该会所所在的五洲大厦消防控制中心，现场检查值班人员履职情况，嘱咐大厦负责人要认真落实单位消防安全主体责任，加强同大厦内部及周边商户的联系沟通，完善区域联防协作机制，提升应急处置水平。

　　刘宛康强调，各级各部门要牢固树立大局意识、忧患意识和责任意识，严格按照消防安全责任制实施办法相关规定，依法履行消防安全责任，切实加强对消防安全工作的组织领导。要不断强化底线思维和红线意识，坚决摒弃麻痹侥幸心理，高度重视节日期间消防安全管理工作，不断完善应急疏散方案，加大安全培训力度，及时消除火灾隐患，全力以赴确保群众生命财产安全。当晚，全市共组成检查组207个，检查各类场所434家，发现火灾隐患1413处，对11家社会单位进行了临时查封，行政拘留4人。

　　省消防总队总工程师郭华杰，副市长、市公安局局长李保兴等参加督查活动。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 郭抗抗）
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]用支付宝缴医保费却查不到医保信息？
  • ·[健康]空腹不该做的15件事，看着这份清单就全知道
  • ·[健康]你有所不知：碳酸饮料对牙齿带来永久的伤害！
    		•
    离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
    离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
    离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
         桃30岁时走出围城，却不愿意过单身生活，依附前夫，像一根卑微的藤蔓，在爱与不爱中纠结了大半辈子，将就...
  • ·走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
  • ·60后夫妇 自驾游美国
  • ·各派火锅 哪一锅是你的菜
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 隋唐洛阳城“两坊一街”道路保护展示...
  • 洛阳“市民之家”具备进驻条件 明年3...
  • “大国重器”用上洛阳“搜索千里眼”
  • 创新发展 步履铿锵——2017年洛阳经济...
  • 国产大型水陆两栖飞机AG600成功首飞
  • 洛阳一的哥喝醉了坐车里睡觉 被民警叫...
  • 女生考前丢身份证 冲进派出所救助
  • （受权发布）中共中央 国务院对AG600...
  • 中国文物援外、联合考古已覆盖周边16...
  • 绿色“引擎”助脱贫
    		•
    百姓呼声
    君河湾学校设计已完成，待拆迁完毕可开建
    邙山体育公园什么时候竣工？本月底前！
    精彩图片
    洛阳文物亮相波兰 系河...
    一周图片精选 览尽洛城...
    孟津采藕人：每天冰水...
    西工区黎明小学：戏曲...
    精彩热帖

    周山路口车祸现场

    人行道要堵到何时

    温泉节活动

    冬日暖阳温柔待我
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605