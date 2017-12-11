洛阳这30家单位存在消防安全隐患被曝光

冬季天干物燥，是一年中最易发生火灾的季节。记者从洛阳市公安局消防支队获悉，近日，市消防部门根据《2017年今冬明春火灾防控工作方案》对全市人员密集场所、出租房屋、高层建筑、集贸市场等重点场所开展专项治理。在全市排查中，30家单位存在消防安全隐患，责令其落实时限、抓紧整改。

洛阳网讯 冬季天干物燥，是一年中最易发生火灾的季节。记者从洛阳市公安局消防支队获悉，近日，市消防部门根据《2017年今冬明春火灾防控工作方案》对全市人员密集场所、出租房屋、高层建筑、集贸市场等重点场所开展专项治理。在全市排查中，30家单位存在消防安全隐患，责令其落实时限、抓紧整改。 1、单位名称：洛阳大一物流有限公司大一宾馆 地址：涧西区西出口79号东北门大一物流有限公司大一宾馆 隐患概况： 1.一层仓库未安装防火门； 2.一层仓库北侧墙壁电气线路敷设未穿管保护； 3.一层仓库工作人员使用小太阳取暖。 2、单位名称：洛阳牡丹大酒店 地址：涧西区中州西路15号与建设路交汇处 隐患概况： 1.杂物占用疏散通道； 2.宿舍使用聚苯乙烯彩钢瓦搭建； 3.电线未做穿管保护。 3、单位名称：洛宁县华泰世纪城小区 地址：洛宁县永宁大道东段 隐患概况： 1.一楼大厅防火门损坏； 2.电动车飞线充电； 3.电动车和杂物占用疏散楼梯间； 4.灭火器、消防栓等消防设施缺少相应标识。 4、单位名称：洛宁县昌瑞大厦永昌物业管理公司 地址：洛宁县永宁大道与京宁路交叉口 隐患概况： １.控制柜故障未检修； ２.消防控制室无人值班且堆放杂物； ３.控制柜多处故障点。 5、单位名称：栾川县枫丹白露小区 地址：栾川县罗庄村方皮路 隐患概况： １.私家占用消防车通道； ２.室外消火栓无水； ３.私拉乱接电线为电动车充电。 6、单位名称：栾川县国华大酒店服务有限公司 地址：栾川县城君山东路 隐患概况： １.消防控制室无人值班； ２.消防控控制柜无法联动； ３.室内消火栓无水。 7、单位名称：汝阳县润安第一城 地址：汝阳县人民路中段 隐患概况： １.楼道停放电动车； ２.小区存在飞线充电。 8、单位名称：汝阳县良子足浴 地址：汝阳县建设路 隐患概况：违规使用易燃可燃夹芯材料彩钢板搭建厨房。 9、单位名称：伊川县可可居小区 地址：伊川县豫港大道与文化路交叉口 隐患概况： 1.楼梯间内停放电动车； ２.门厅内停放电动车； ３.水泵接合器旁边停放电动车，水泵接合器被遮挡。 10、单位名称：伊川县伊水苑 地址：伊川县酒厂路与鹤鸣路交叉口 隐患概况： １.安全出口停放电动车，堆放杂物； ２.门厅内停放电动车，遮挡消火栓； ３.业主私拉电线给电动车充电。 11、单位名称：洛龙区富阳花园小区 地址：洛龙区关林路与兴洛东街交叉口 隐患概况： １.六号楼部分楼层疏散楼梯堆放杂物； ２.部分楼层火灾显示盘故障； ３.抽查六号楼室内消火栓无水。 12、单位名称：洛龙区鹏飞耐火材料厂 地址：洛龙区洛白路张古洞村 隐患概况：电线老化长期不维修。 13、单位名称：吉利区郭平均浴池 地址：吉利区冶戌市场内 隐患概况： １.浴室大厅西侧安全出口标志损坏； ２.浴室内西侧走廊应急照明灯停用； ３.浴室内西侧走廊违规使用易燃可燃材料装修； ４.浴室内西侧房间违规留宿人员。 14、单位名称：吉利区世纪阳光幼儿园 地址：吉利区世纪广场 隐患概况：内部装修工程未经消防审核擅自施工，未经消防验收擅自投入使用。 15、单位名称：新安县中心市场 地址：新安县新城涧河大道中段 隐患概况： １.抽查部分商铺电线混乱未穿阻燃管保护； ２.消防车通道占用； ３.地下消火栓未配备水枪水带。 16、单位名称：新安县铿锵玫瑰御足苑 地址：新安县新城北京路与畛河路交叉口北100米 隐患概况： １.疏散通道堆放有杂物； ２.二楼楼梯间未设置封闭楼梯间； ３.二楼设有员工宿舍。 17、单位名称：嵩县卫生监督中心 地址：嵩县伊东新区 隐患概况： １.常闭式防火门敞开； ２.疏散指示标志不亮； ３.电井烟感防尘罩未摘除。 18、单位名称：嵩县金山水岸小区 地址：嵩县伊东新区 隐患概况： １.车辆、垃圾桶占用消防车通道； ２.楼道内停放电动车； ３.常闭式防火门敞开； ４.消防栓破损、盛放杂物、无水枪水带。 19、单位名称：瀍河区紫金银辉公司家属院 地址：瀍河区启明东路 隐患概况：小区消防通道停放机动车。 20、单位名称：瀍河区钰泰九龙苑小区 地址：瀍河区东新安街 隐患概况：小区内存在各住宅楼均存在飞线充电、楼道内、楼梯间存放电动车影响人员疏散逃生。 21、单位名称:西工区百客来餐厅 地址：西工区唐宫路解放路56号新都汇四层H区 隐患概况：吊顶使用可燃材料装修。 22、单位名称：西工区凯瑞物业管理有限公司 地址：西工区纱厂路王府井南面 隐患概况：车辆占用消防车通道。 23、单位名称：偃师市香峪社区 地址：偃师市一高东临 隐患概况： １.未经消防验收擅自投入使用； ２.消防设施配备不齐全，缺少水枪水带，室内消火栓无水。 24、单位名称：偃师市劳动街出租房 地址：偃师市劳动街 隐患概况： １.窗户上安装铁栅栏； ２.楼道堆放杂物； ３.电线私拉乱接，未穿管保护； ４.未安装应急照明灯和疏散指示标志，未配备灭火器。 25、单位名称：宜阳县科达小区 地址：宜阳县香鹿山大道 隐患概况：1)电线私拉乱扯；2)占用消防车通道；3)未配置灭火器。 26、单位名称：宜阳县水晶城小区 地址：宜阳县红旗西路 隐患概况：1)消防控制室内未配置应急照明灯；2)堵塞疏散通道。 27、单位名称：伊滨区金地湾洗浴城 地址：伊滨区李村镇李东村 隐患概况：使用彩钢板房并且有人员住宿。 28、单位名称：伊滨区老手艺烩面 地址：伊滨区李村镇李西村 隐患概况：1)门口无安全出口标识；2)店内无应急照明灯。 29、单位名称：高新区北方易初摩托车有限公司 地址：高新区河洛路 隐患概况：自动喷水灭火系统处于瘫痪状态。 30、单位名称：高新区新水浴湾洗浴中心 地址：高新区河洛路奥阳康城20号 隐患概况： １.场所内有电线私拉乱接； ２.疏散通道堆放杂物； ３.员工不会使用灭火器。 同时，洛阳消防提醒广大市民，如果您发现身边存在消防安全隐患，可通过拨打96119进行举报。(见习记者 谢娜娜 通讯员 王倩)