李亚主持召开市委常委会议 传达学习习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神

昨日下午，省委常委、市委书记李亚主持召开市委常委会议，传达学习习近平总书记在中央政治局会议上关于巡视工作的重要讲话精神，听取十一届市委第二轮巡察情况汇报，研究部署全市巡察工作；研究建立市委法律顾问制度有关工作，审议构建和谐劳动关系相关文件。

市委常委刘宛康、吴孟铎、陈向平、赵会生、黄为忠、杨炳旭、杨廷俊、王敬林、王琰君、尚英照出席会议，刘应安、王立林、原文涛、娄会峰、张世敏、魏险峰、陈淑欣、侯占国、曲海滨，市直相关部门负责同志等列席会议。

会议肯定了十一届市委第二轮巡察工作取得的成效，分析了存在的突出问题。会议指出，各级巡察部门要深入学习习近平总书记关于巡视巡察工作的新精神新要求新部署，提升政治站位，保持政治定力，强化政治担当，始终把坚持党的领导、加强党的建设、维护以习近平同志为核心的党中央权威作为最重要的政治原则，把推进全面从严治党向纵深发展作为政治任务，切实发挥巡察“尖兵”“利剑”作用，推动管党治党进一步走向严实硬。

会议强调，要从严从实抓好整改，持续强化政治责任。一要专项整治。持续抓好机关党建、选人用人、协会(学会)脱钩、政府投资资金监管、招投标领域等五个方面的专项整治，积极开展意识形态领域、国有企业党建、纪检干部机构配备、干部人事纪律等方面的专项整治，正视问题、刀刃向内、确保实效。二要标本兼治。对第二轮巡察中发现的问题要列出单子、限期整改，对个性问题和线索要依纪依规处理；要把巡察整改与“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，对共性问题要堵塞漏洞，扎紧制度笼子。三要落实责任。各级领导干部特别是党组织书记要切实扛稳抓牢做实整改政治责任，分管和主管市级领导要按照“一岗双责”要求，带头解决问题，督促抓好整改；被巡察单位要以高度的政治自觉抓整改，确保整改具体到人、具体到事。对党内监督责任履行不力、巡察整改不到位的，要严肃问责。

会议强调，对将要启动的第三轮巡察要靶向精准查找问题，着力发挥“利剑”作用。巡察部门要认真总结经验，找出规律、把握要害、瞄准重点，不断增强巡察政治效果。要深化政治巡察，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，突出“四个意识”这个标杆，自觉把发现的具体人、具体事和具体问题放在“三大问题”中去对表校标，放在“六大纪律”中去审视分析，稳扎稳打、一步一个脚印地把政治巡察推向深入。要改进方式方法，学习借鉴外地好经验，总结自身好做法，创新开展延伸巡察，适时探索开展“机动式巡察”，发挥小队伍、短平快、流动哨的灵活优势，真正使问题见底、整改到位，不断增强巡察效果。要聚焦突出问题，从厚植党执政的政治基础出发，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，聚焦管党政治责任，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，夯实改革发展稳定的基础。

会议强调，要强化责任勇于担当，加强巡察队伍建设。必须坚定不移讲政治、提素质、优结构、守纪律，以过硬的素质、能力和作风，展示巡察部门和巡察干部的良好形象，着力打造忠诚、干净、担当的监督铁军。

会议指出，建立市委法律顾问制度，是贯彻落实党的十八届四中全会精神、全面推进依法治市的有力举措，是不断提升市委依法科学民主决策水平的重要途径，是解决好我市发展中的矛盾和问题、不断增强改革力量的有效保障。要充分发挥法律顾问和专家的独特优势和作用，使其成为服务全市全局工作的“助推器”、推动全市改革发展的“参谋部”、领导干部学法用法的“讲师团”。各级各部门要按照中央、省委要求，分层次推进党群系统建立法律顾问制度，推进全市政府系统法律顾问制度全覆盖，统筹推进国有企业和金融机构建立法律顾问制度，分类规范实施，切实把这项工作抓实抓好。

会议审议并原则通过《关于构建和谐劳动关系的实施意见》《贯彻落实〈关于构建和谐劳动关系的实施意见〉政策措施分工方案》。会议强调，要坚持法治思维，把依法治理劳动关系矛盾作为构建和谐劳动关系的重要原则，在法律框架内研究解决劳动关系矛盾，切实提高构建和谐劳动关系的法治化水平；要创新体制机制，深入推进劳动关系领域改革，创新劳动关系协调机制，有效预防和化解劳动关系矛盾；要优化发展环境，持续推进简政放权、放管结合、优化服务，千方百计减轻企业负担，引导企业主动转型升级，增强企业盈利能力，为构建和谐劳动关系创造物质条件。要强化组织领导，提升工作能力，加强宣传引导，推进构建和谐劳动关系工作顺利开展。

会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 李江涛 李东慧）

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