李亚到洛宁县督导检查防汛工作

昨日，省委常委、市委书记李亚带领省、市相关部门负责同志到洛宁县督导检查防汛工作。他强调，各级各部门要坚持警钟长鸣、严格落实责任、突出重点领域、抓好隐患排查、做好预防工作、确保信息畅通、兼顾兴利除弊，确保全市安全平稳度汛。

我市境内现有各类尾矿库412座，数量约占全省的2/3。市委、市政府高度重视尾矿库安全，决定从今年开始，利用3年时间完成尾矿库综合整治任务。今年整治的122座尾矿库中，有81座要在汛期前整治到位。

李亚一行首先来到河南发恩德矿业有限公司尾矿库，实地查看尾矿库综合整治工作。“库存量是多少？”“矿渣能否二次利用？”“淤泥怎么处理？”“下游群众是否都搬迁完毕？”在听取全市尾矿库综合整治情况和发恩德矿业有限公司尾矿库的具体情况汇报时，李亚不时插话提问，要求各级党委、政府和有关部门强化责任意识，按照市委、市政府要求，不折不扣做好尾矿库综合整治工作；希望有关企业认真落实环保政策和安全措施，切实履行社会责任，努力实现社会效益和环境效益最大化。

李亚强调，要重点关注“头顶库”治理，确保尾矿库安全度汛。对正在整治的尾矿库，要强化工程措施，加快施工进度，确保已经确定的81座尾矿库在汛期来临前全部整治到位；已经完成整治的尾矿库，要及时组织专家进行论证，严格验收、保证质量、尽快移交；严格落实尾矿库人防措施和驻库值班等制度，确保一旦发生险情，信息能够保持畅通，群众能够及时转移疏散。

随后，李亚一行来到故县水库，实地查看防汛工作，听取库区防汛应急预案、防汛物资准备工作汇报，了解故县水库引水工程进展情况。李亚叮嘱故县水库管理部门要加强值班、合理调度，确保水库安全度汛；要坚持除害兴利并举，统筹抓好水资源利用，多措并举保护好水源地，加快推进引水工程建设，更好惠及人民群众。李亚一行还查看了洛宁县上戈镇杜河村地质灾害防治工程进展情况。

就做好防汛工作，李亚强调了七个方面要求：一要坚持警钟长鸣。洛阳地形地貌复杂、河流涧溪众多、库塘堰坝密布、地质灾害频发，防汛任务比较重。各级各部门要站在确保人民群众生命财产安全、确保社会大局稳定的高度，克服麻痹思想，坚持警钟长鸣，切实增强做好防汛工作的责任感。二要严格落实责任。认真落实“五级”防汛责任制和“六包”防汛安全责任制，确保防汛责任落实落细落到位。三要突出重点领域。切实抓好伊河、洛河、黄河、北汝河等重要河流防汛，抓好各类水库防汛，抓好以中心城区和县城为重点的城市防汛，抓好尾矿库等行业防汛，抓好地质灾害防御治理，确保各项措施落到实处、发挥作用。四要抓好隐患排查。抢抓主汛期到来前的有利时机，对全市所有重点区域、重点地段进行全面排查，尽快消除安全隐患。五要做好预防工作。调整完善防汛工作预案，健全完善应急处置预案、人员转移安置预案，确保防汛物资备而到位，做好防汛应急实战演练，确保关键时刻不出问题。六要确保信息畅通。严格落实信息预警预报、24小时双人双岗值班等制度，切实解决好信息传递“最后一公里”问题，确保信息及时到乡、到村、到户。七要兼顾兴利除弊。统筹考虑安全度汛、兴修水利等工作，做到科学合理调度，充分发挥各类水利设施的综合效益。

调研期间，李亚还强调，要以“四河同治”为重点，全面推行河长制，努力实现河长治。要通过推行河长制，切实健全责任体系、落实治理责任；要拿出管用措施，统筹抓好截污治污、引水补源、河道治理、驳岸绿化等工作，推动水道、风道、绿道治理有机结合，加快实现“水碧、地绿、天蓝”的目标。

省水利厅副厅长杨大勇、省新闻出版广电局副局长翟国选、河南黄河河务局纪检组组长王晓东，市领导杨廷俊、娄会峰等参加督导检查。（洛阳日报记者 李东慧）

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