李亚主持召开市委常委（扩大）会议 传达学习陈润儿来洛调研重要讲话精神

昨日上午，省委常委、市委书记李亚主持召开市委常委(扩大)会议，传达学习省委副书记、省长陈润儿来洛调研重要讲话精神，研究我市贯彻落实意见。李亚强调，各级各部门要认真学习、深刻领会陈润儿省长来洛调研重要讲话精神，增强责任担当，不负期望重托，致力把洛阳打造成带动全省发展新的增长极。

市委常委刘宛康、袁永新、吴孟铎、陈向平、赵会生、黄为忠、杨炳旭、杨廷俊、王敬林、王琰君、尚英照出席会议。在洛的其他市级领导，各城市区、市直相关部门主要负责同志等列席会议。与会的部分市领导、市直相关部门负责同志围绕落实陈润儿省长调研指示精神进行了发言。

会议指出，近段时间，省委书记、省人大常委会主任谢伏瞻，省委副书记、省长陈润儿先后来洛调研指导工作，全面肯定洛阳经济社会发展取得的新成效，对洛阳下一步发展提出了明确要求和殷切期望，充分体现了省委、省政府对洛阳的厚望和关心是持续的、倾心的，对洛阳的指导和支持是具体的、有力的。打造带动全省发展新的增长极，是洛阳发展新的重大机遇，更是一份沉甸甸的责任。省委、省政府高度重视、倾力支持，是打造带动全省发展新增长极的根本保证；市委、市政府科学谋划、扎实推进，是打造带动全省发展新增长极的重要基础；全市上下人心思进、事业思干、发展思变，是打造带动全省发展新增长极的力量所在。各级各部门要认真落实省委、省政府对洛阳发展新的战略定位要求，深入贯彻谢伏瞻书记、陈润儿省长来洛调研重要指示精神，切实增强紧迫感和使命感，抢抓机遇、主动作为，决不辜负省委、省政府的期望。

就贯彻落实好陈润儿省长重要讲话精神，会议强调要突出重点、真抓实做，尽快在打造带动全省发展新的增长极上取得突破。

一要着力推动产业转型发展。要聚力重点领域，重点发展装备制造、新材料、文化旅游和信息产业，加快推动装备制造业由生产传统装备向智能装备、单一设备向成套设备、流水线批量生产向个性化生产和便捷化服务转变，推动原材料产业增加科技含量、拉长产业链条、向精深加工和高端应用方向发展，推动旅游产业转型升级，推动信息产业做大做强。要坚定转型路径，把陈润儿省长提出的“三个统一”与市委确定的“四双联动”结合起来，统筹抓好传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、国有企业改革、开放招商等工作，着力推进“一去三改”，大力发展高端制造业和高端服务业，加快实现“三产超二产、消费超投资、新兴超传统”。要培育壮大龙头，切实抓好15家重点企业倍增提质行动，全面提升企业生产规模、技术水平和盈利能力，示范带动更多企业迈向百亿级、千亿级；倾力抓好五大产业园区建设，推动产业集聚转型发展，形成更多千亿级产业集群。

二要着力推进“三力联动”发展。要强化改革推动，扎实推进今年供给侧结构性改革重点任务，引导企业加快转变方式调整结构，推出更多适应市场需求的新产品。要强化创新驱动，以政策先行先试和体制机制创新为重点，加快推动自创区、自贸区“两区同建”，大力实施“双倍增”行动，着力打通“四个通道”、推进“四链融合”，推动科技创新和成果转化，形成更多新产品新业态新模式。要强化开放带动，加快申建洛阳综合保税区，完善自贸区综合服务平台，抓好“三十五证合一”试点、全程电子化试点及国家商标注册洛阳窗口等工作，全力打造中西部地区对外开放新高地。

三要着力推进新型城镇化。要坚持规划引领，按照“国际视野、国内一流、理念引领、洛阳特色”要求，做好五期总规修编；按照“四级联动、一核两区、组团布局、板块互簇”及“五山环抱、四河同润、三轴并行”等思路，着力构建疏密有度、错落有致、显山露水的空间格局，塑造古今辉映、板块互簇、山环水润的城市风貌；坚持“多规合一”，使发展目标、空间坐标、技术指标统一起来，重点做好“一中心六组团”空间战略规划编制工作。要提升建设水平，坚持旧城改造与新区建设、基础设施与公共服务、地下建设与地上建设、质量安全与建设速度相结合，着力增强交通、生态、产业、服务等综合承载能力；要抓牢今年中心城区452个重点城建项目，谋划实施一批重点工程，做好县城改造、提质、扩容工作，开展“百日攻坚”，确保提速提效。要强化精细管理，深化全国文明城市创建提升，加快构建“大城管”格局，推进城市管理和执法体制改革，加快推进智慧城市建设，不断提升城市管理数字化、智能化水平。

四要着力打造生态宜居环境。要推进碧水行动，尽快完善确定“四河同治”规划方案，及早启动、分段治理，系统推进引水补源、截污治污、沿河棚改、绿化提升等工程；扎实推进河道治理，加大对非法采砂整治力度，加强驳岸建设，让主河道真正通畅起来。要推进全域绿化，围绕打造“四季有绿、三季有花”生态城市，重点抓好中心城区“一心一环”“五河”“五山”“五都”绿化和小游园建设；

巩固提升去冬今春绿化成果，抓好荒山荒坡、河湖沿岸、道路沿线、公园广场、街头巷尾绿化，加快兴洛园、文博体育公园规划建设，不断提高小游园建设管理水平。要推进蓝天行动，以控尘、控煤、控车、控油、控排、控烧为重点，严格落实“七个百分之百”要求，推进“引热入洛”、推广“以气代煤”，扎实做好夏季秸秆禁烧工作；强化环保督察，通过督察传导压力、推动整改。

五要着力构建现代交通体系。按照“一体两翼一基地”的定位，加快推进洛阳机场改造二期工程，抓紧谋划实施三期工程，做好点对点旅游航线开辟，打造重要的旅游干线机场；围绕由交通节点城市向交通枢纽城市的转变，加快谋划实施一批重大铁路基础设施项目，积极构建以十字形高铁为骨干、放射状城际铁路为主体、普速干线铁路为基础的铁路交通网络；加快形成“三横三纵加三环、八方辐射建枢纽”的高速公路网，加快组团高速环线建设。要科学谋划、合理推进，加快重大交通枢纽建设，以大交通聚人气、增物流、促发展、惠民生。

六要着力建设国际文化旅游名城。坚定文化自信，坚持守正出奇，保护固态、传承活态、发展业态，将洛阳打造成最具中国特色、中国风格、中国气派的国际文化旅游名城和中国历史文化公园。要尊重历史、立足保护、注重传承，对洛阳文物资源进行全域规划。按照“全场保护、做好规划、有序建设、搭建平台”的要求，全力做好隋唐城遗址保护利用；要加快推进旅游产业转型升级，积极创建国家全域旅游示范区，让洛阳成为近悦远来的观光之城、休闲之城、生活之城；要推动“门票经济”向“产业经济”转变，打造洛阳旅游升级版；要以国际化为目标，抓住“一带一路”建设等机遇，做好海外市场营销、航线开辟等工作，做好博物馆之都规划建设，使洛阳尽快成为国际旅游线上的亮点。

会议强调，要务实重干，强化责任，确保打造带动全省发展新的增长极早日见效。打造带动全省发展新的增长极是一项系统工程，需要持之以恒、一步一个脚印地推进实施。各级各部门要强化理念引领抓落实，明确责任抓落实，形成合力抓落实，转变作风抓落实，提高站位，精准施策，下好“绣花”功夫，确保各项任务落细落实。

会议还对相关工作任务落实进行了细化分解。（洛阳日报记者 李江涛 李东慧）

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