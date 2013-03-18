李亚到新安县实地调研指导新型城镇化建设

昨日，省委常委、市委书记李亚带领市直相关部门负责同志深入新安县，实地调研指导新型城镇化建设。他强调，要提升认识、突出重点、把握关键，提升新安组团发展水平，走出一条生态型、融合型、适度型、集约型、高效型的新型城镇化发展之路。

加强中心镇特色镇建设，是构建现代城镇体系的重要方面。在新安县石寺镇，李亚实地了解了镇域规划建设情况。他强调，要以新发展理念为引领，贯彻落实市委、市政府部署要求，立足当地实际，发挥优势、彰显特色，高起点做好规划建设。

李亚非常关心寄宿制学校建设情况。在石寺镇调研期间，他不打招呼，临时来到位于镇区的石寺中心小学、石寺一中，走进学生宿舍、餐厅，实地了解学生的食宿情况。他强调，建设管理好寄宿制学校，能有效解决留守儿童就学问题，也有利于吸引农民进城、促进城镇化建设。要持续加强学校硬件和软件建设，改善办学条件，提升管理水平，抓好校园安全、食品卫生等工作，为学生营造良好的学习生活环境。

雨中的枕头山公园，空气清新，放眼望去一片翠绿。李亚察看了公园建设情况，听取了县城公园游园规划建设情况汇报。他指出，要切实抓好绿化工作，科学选择树种，搞好色彩搭配，注重综合功能，合理设计层次，处理好大绿量与园林建设的关系，全面提升绿化水平。

正在加快推进的引畛济涧工程，不仅可以补充新安县城区工农业、城市生活用水，而且将大大增加涧河水量，修复水生态系统，促进环境改善。李亚察看了工程建设情况，听取了新安县水系建设情况汇报。他指出，新安县要做好“水”文章，巧用水、善用水、用好水，尤其要加强与有关部门的衔接，切实用好黄河水资源；要处理好兴利与除弊的关系，把水安全放在首位；要统筹好生活、生产、生态用水，最大限度用好水资源；要加快实施引畛济涧工程，抓好涧河治理，确保一河清水入洛阳。

在察看新安县有色工矿游项目时，李亚强调，要开阔思路、勇于探索，积极开发旅游产品，切实用好“互联网+”，在拉长旅游产业链条上做文章，努力实现效益最大化。李亚还实地察看了新310国道改建工程新安段建设情况。

昨日下午，李亚主持召开座谈会，听取新安县城乡总体规划编制工作汇报，市直有关部门负责同志就进一步做好规划编制作了发言。李亚在讲话中指出，实施“一中心六组团”城市发展战略，推动组团发展，符合城市发展规律，是落实省委、省政府对洛阳发展新的战略定位的具体要求，也是洛阳加快构建现代城镇体系的重要抓手。新安县各级各部门要进一步提升对组团发展的认识，不折不扣地落实好市委、市政府部署要求，走出一条生态型、融合型、适度型、集约型、高效型的新型城镇化发展之路。

李亚强调，要突出组团发展的重点。一要强化产业支撑。按照构建现代产业体系要求，科学确定主导产业、新兴产业和特色产业，加快传统产业转型升级，注重新兴产业培育发展，推动产业进一步做大做强做优。二要强化基础能力。在提高内外通达能力、服务承载能力上下功夫，加强重大交通基础设施建设，不断提高事关群众切身利益的供热率、供水率、供气率等指标，让城市建设不仅重“面子”更重“里子”。三要强化生态优势。坚持林水一体，切实做足“水”文章，打造北方水城；做好“绿”文章，因地制宜种植常青树、长寿树、乡土树，搭配好乔灌花草，实现“三季有花、四季常绿”。四要强化文化特色。按照保护固态、传承活态、发展业态的要求，保护、传承、利用好新安丰富的历史文化资源。五要强化功能配套。加强公共服务建设，满足群众生产生活需求，全力打造宜居宜业的现代化城市。

李亚强调，要把握组团发展的关键。一要规划引领、谋定而动。以新发展理念为引领，汇聚各方智慧，科学编制规划，确保一张蓝图绘到底。二要注重风貌、彰显特色。注重把好山好水、历史文化融入城市建设，着力构建疏密有度、错落有致、显山露水的空间布局，充分彰显豫西地域特色。三要强化组团、联动发展。坚持成于一域与立足全局相结合，强化与中心城区的产业承接、交通连接、生态对接，强化与周边地区的联动发展、错位发展。四要完善体系、多规合一。统筹县城、中心镇特色镇、美丽乡村建设，推进城乡建设规划与经济社会发展规划、土地利用规划、生态建设规划、文物保护规划等紧密衔接，实现多规合一。五要用好机遇、释放红利。用足用好进入百城建设提质工程的机遇，最大限度释放政策红利。六要重在运作、项目抓手。以项目建设为抓手，推动各项工作落地见效。

李亚最后强调，要提升组团发展的能力和水平。各级领导干部要加强学习、提升能力，做到谋定而动，切忌规律没吃透、边走边说边干；立足特色，切忌山寨雷同、千城一面；提升品位，切忌层次较低、遗憾多多；务实重干，切忌贪大求洋、脱离实际；以人为本，切忌面子工程、群众不买账。要通过实干巧干用心干，真正把新安县规划好、建设好。

市委副书记、市长刘宛康，市委常委、秘书长杨廷俊，市委常委、市政府党组成员王琰君参加调研或座谈。（洛阳日报记者 李江涛）

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