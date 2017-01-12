工商银行洛阳分行偃师支行积极参与“绿丝带”爱心送考公益活动

又是一年高考时，工商银行洛阳分行偃师支行坚持履行社会责任，积极参与“绿丝带”爱心送考公益活动，让飘扬的“绿丝带”为紧张的高考增添丝丝清凉。

工商银行洛阳分行偃师支行作为爱心同行单位，在活动前期做了大量精心筹备工作，确保活动深入开展。在高考期间，考生凭准考证可以免费乘坐志愿者爱心车辆，爱心车辆都系有“绿丝带”并张贴印有工行LOGO的爱心车贴，方便考生辨认。

在启动现场，工商银行洛阳分行偃师支行负责人致辞，对参加公益送考的志愿者表示感谢，同时也替参与爱心送考的司机们宣誓，每一位司机将全方位确保高考学生的人身安全，让考生全力备考。誓言中透露着每位司机对孩子们的爱和对整个社会的责任心。同时，工商银行洛阳分行偃师支行负责人亲手为爱心车辆系上“绿丝带”，表达了对爱心车辆司机的崇高敬意。

在高考期间，“绿丝带”爱心车辆将组成庞大的“送考大军”，“绿丝带”飘扬在城市的大街小巷，为考生们安全放心出行提供温馨的送考服务，工商银行洛阳分行开展“新服务、心满意”提升活动就是将工商银行“暖心服务”提供给广大考生，工商银行洛阳分行偃师支行用心出发，让爱畅行。用爱为梦护航，放飞考生梦想！（李鹏 尤震宇 赵国良 文/图）