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推动“两学一做”接地气重实效

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-05 08:18
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　　一个支部，一座堡垒；一名党员，一面旗帜。如果基础扎实，哪怕楼高千尺，也会稳如泰山。如果底破了，“一袋马铃薯”就会滚得满地都是。

　　前不久，省委书记、省人大常委会主任谢伏瞻莅洛调研，加强党的建设这一主题贯穿始终。其间，谢伏瞻进农村、访支部，下企业、问党建，入社区、看服务，对我市以“河洛党建计划”为引领，推进“两学一做”学习教育常态化制度化给予充分肯定，强调要推动“两学一做”学习教育接地气、重实效，促进脱贫攻坚、国企改革、为民服务再上台阶。

　　脱贫攻坚越往后，越要加强和改善党的领导。

　　在伏牛山脱贫攻坚主战场栾川县，谢伏瞻不顾舟车劳顿，辗转奔波多个贫困村。每到一处，他都要到村党支部看一看，与乡镇党委书记、驻村第一书记、村党支部书记聊一聊。乡村基层党组织建设如何，大家的待遇和生活怎么样，“两学一做”学习教育是否扎实……谢伏瞻都十分关注。

　　一路走，一路看。栾川县陶湾镇协心村在省政府研究室驻村第一书记卢东林带领下，实施“党建+扶贫”工程，乡村旅游的路越走越宽。而潭头镇拨云岭村从一个贫穷困顿小山村到“美丽乡村”示范村的变化，缘于该村建立了一个坚强的基层党组织。与此同时，重渡沟管委会北乡村则以“河洛党建计划”为契机，开展了党员分包贫困户等活动，为脱贫攻坚注入了强大动力……

　　“贫困贫困，贫在产业、困在支部。”这些贫困村脱贫攻坚的实践证明：基层党组织充满战斗力，就能温暖一片群众，就有万家灯火的温馨。

　　“对于贫困村来说，‘两学一做’学习教育一定要接地气、一定要生动管用，把党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥出来，带动群众共同脱贫致富奔小康。”谢伏瞻语重心长地叮嘱大家，要提高政治站位、强化责任担当，以“绣花”功夫全力以赴打赢脱贫攻坚战。

　　基层党组织建强了，老百姓就有了主心骨。去年以来，我市强力开展“抓党建促脱贫攻坚”工作，在669个贫困村，驻村第一书记全面进驻，全市村级干部工资待遇大幅提高，并建立动态增长机制，基层干部活力迸发。

　　今年，为加强非贫困县非贫困村贫困人口精准扶贫工作，我市对贫困户在10户以上的贫困村，分类派驻扶贫包村干部、驻村工作队、驻村第一书记等，让脱贫攻坚不落一户、不少一人。

　　对于洛阳来说，打赢脱贫攻坚战事关全面小康如期实现，而推动老工业基地焕发新活力，必须打赢国企改革攻坚战，做强做优做大国有企业，在打造带动全省发展新的增长极中走在前、挑大梁。

　　习近平总书记强调，坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。

　　在中信重工，焦裕禄精神就是一面旗帜。几十年来，面对市场风云变幻，企业始终继承和弘扬焦裕禄精神，不断在创新求进中创造新的辉煌，涌现出了杨奎烈、谭志强等一大批焦裕禄式的好干部、大工匠。而在中船重工第七二五研究所，党建引领下的“动车组”文化，让每一位员工、每一个班组、每一个团队都成为创新发展的动力源泉。调研中，谢伏瞻对两家企业党建工作给予充分肯定。

　　今年，我市将进一步加强国有企业党的建设，继承和发扬焦裕禄精神，扎实推进党建工作进章程、配备专职副书记、落实党建责任制等重点工作，大力实施国企党建“问题、任务、责任”三单制管理，通过企业党建带动职工队伍思想建设、政治建设，提升创新力、向心力，真正把洛阳的国有企业做大做强做优，在自主创新、弘扬工匠精神和大众创业、万众创新等方面继续走在全省、全国前列。

　　社区是城市的细胞，服务是社区党建最鲜明的底色。在洛期间，谢伏瞻还专程走进洛龙区开元路办事处定鼎门社区调研。

　　去年以来，该社区创新开展了“‘两学’不忘初心、‘一做’赢得民心”活动，打造一系列特色服务品牌，赢得群众一致好评。比如，社区便民服务中心窗口不仅可现场办理服务事项，也提供了帮办代办、电话预约、党费微信支付等特色服务，社区的日间照料中心设置了理疗室、书画室、棋牌室等功能分区。

　　看到社区服务优质高效，老年人老有所养、老有所学、老有所乐，谢伏瞻感到欣慰，强调社区党组织推进“两学一做”学习教育常态化制度化，要注重结合社区实际，注重结合居民生活，融入日常、抓在经常，努力把城市社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

　　以“学”筑牢初心，以“做”赢得民心，以“改”确保合格。今年是“河洛党建计划”巩固提升年，我市将以此为统领，全面落实“五个两”要求，针对农村、社区、国企等不同领域、不同群体，把“两学一做”学习教育同脱贫攻坚、服务型党组织建设、国企改革等紧密结合起来，全力实现接地气、重实效。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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