男子帮人“办理入学” 诈骗40万余元被刑拘

记者近日从西工公安分局王城路派出所获悉，自今年9月以来，警方陆续接到数名市民报警称，有人以“可以让孩子进入心仪的学校”为幌子实施诈骗。近日，犯罪嫌疑人冯某被警方抓获。

记者近日从西工公安分局王城路派出所获悉，自今年9月以来，警方陆续接到数名市民报警称，有人以“可以让孩子进入心仪的学校”为幌子实施诈骗。近日，犯罪嫌疑人冯某被警方抓获。

有学生家长表示，冯某经常活跃于某网络社交平台。今年上半年，冯某经常以家长的口吻在群里发送消息，介绍自己的孩子是如何通过非正常途径进入心仪学校的。看到冯某的炫耀，有些家长动了心，添加冯某为微信好友，向其请教经验。

办案民警说，在冯某的花言巧语下，有些家长对其深信不疑，向其汇款，用于打点入学事宜。然而，家长交了钱，一直等到开学，孩子的事也没能办成。其间，家长多次催问冯某事情进展情况，他总以各种理由予以搪塞，后来干脆失联，家长们这才意识到被骗。

办案民警初步查明，有7名家长被骗，总金额有40万余元。之后，我市警方对冯某展开网上追逃。近日，在许昌警方的协助下，民警将冯某抓获。据他交代，他捏造事实，向每名家长收取3万元至8万元不等的费用，谎称能够帮其孩子办理入学。目前，冯某已被刑事拘留，此案正在进一步调查中。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋)