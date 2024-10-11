瀍河区东关街道东关大街社区：邻里市集 让利于民

肉、蔬菜、水果、面粉……近日，瀍河区东关街道东关大街社区党群服务中心门前，摆满了琳琅满目的商品。 肉、蔬菜、水果、面粉……近日，瀍河区东关街道东关大街社区党群服务中心门前，摆满了琳琅满目的商品。这是该社区举行的邻里市集，货物是商家早晨刚从附近的超市运来的。“邻里市集既让利于民，又能促消费。”东关大街社区党委书记王鹏介绍。自举办以来，邻里市集每月一期，每期开市两天，为城市增添了几分“烟火气”。接下来，东关大街社区将持续对接辖区商家，为群众提供更多优惠服务，打造邻里市集特色品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 薛雯雯 摄影报道)