洛阳首期“民企讲师团”企业家培训交流会举行

近日，我市首期“民企讲师团”企业家培训交流会举行。

近日，我市首期“民企讲师团”企业家培训交流会举行。

此次交流会走进市青企创客社老城区示范点——特富特电磁科技(洛阳)有限公司，为企业家们送上干货满满的“创业大餐”。交流会现场，央视首届《赢在中国》创业大赛四强、微指(上海)信息科技股份有限公司董事长任春雷分享了自己的创业历程，并结合生动案例，讲述了产品、品牌、平台等对企业发展的意义。

“我们遵循‘企业出题、适时选题、讲师讲题、发展破题’原则，科学制订培训计划，精心选定培训主题。”市民营经济发展促进中心相关负责人表示，“民企讲师团”讲师既有理论知识扎实的民企专家，也有实战经验丰富的优秀企业家。未来将持续发挥“民企讲师团”引领作用，聚合优质创新资源，不断提升青年企业家的创新竞争力与创业活力。

“民企讲师团”企业家培训交流会旨在为青年企业家搭建交流合作平台、创业指导平台和创新成长平台，围绕青年企业家创新成长提供创业指导，收集企业反映的问题诉求、意见建议。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 赵明浩）