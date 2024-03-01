高一学业水平考试带金属牙套的学生需要开诊断证明吗？官方回复来了

?近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：5月18日的高一学业水平考试，学生带的有金属牙套，需要提前去医院开证明吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：5月18日的高一学业水平考试，学生带的有金属牙套，需要提前去医院开证明吗？

洛阳市教育局回复：根据《2023级普通高中学生学业水平合格性考试(高一阶段)考务工作实施细则》，第八十四条因疾病或身体原因需要带入特殊物品的考生(体内植入的金属材料、心脏起搏器、假牙等)，须提供由医疗机构出具的相关证明材料和当地招生部门出具的审核材料。由于考生需要通过考点安检门，并在入场前接受金属探测器扫描，体内金属材料可能报警，考生需提前准备正规医疗机构(医院、正规牙科诊所)出具诊断证明。在考生进入考点时如果遇到安检门或金属探测仪报警，需向监考员出示诊断证明。

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