洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

时隔40余年，《穆桂英挂帅》再次赴沪展演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.16 09:16

《穆桂英挂帅》上海演出剧照

　　时隔40余年，洛阳豫剧院再次唱响上海。

　　5月10日、11日，在上海市群众艺术馆，洛阳豫剧院携豫剧马派艺术代表作《穆桂英挂帅》连演两场精彩大戏，场场爆满，一票难求。演出谢幕时，全场观众纷纷起身鼓掌叫好，热情高呼“再来一段”，久久都不愿离去……

　　这是豫剧《穆桂英挂帅》在上海的第三次精彩亮相，更是洛阳豫剧里程碑式的跨越。

　　时隔40余年，由马金凤亲传弟子关美利领衔主演，

　　《穆桂英挂帅》再次赴沪展演，代表洛阳戏剧界角逐“白玉兰”

　　“豫剧马派一直都在”

　　“再难也要走出去！”

1953年《穆桂英挂帅》上海演出剧照

　　七十余年磨一剑。

　　戏曲是中华文化的瑰宝。1953年12月，马金凤带着新排的《穆桂英挂帅》到上海演出，京剧大师梅兰芳四次前来观看，两人由此结下师徒缘，而《穆桂英挂帅》也受到上海各界观众热烈欢迎，自此开始风靡全国，盛演不衰；1983年，已年过花甲的马金凤先生率领洛阳市豫剧团(洛阳豫剧院前身)来到上海，再次为申城观众奉献了精彩的《穆桂英挂帅》演出，豫剧马派艺术更加深入人心。

　　马金凤是一个时代的标志。《穆桂英挂帅》是马金凤最著名的代表作，不仅被搬上了银幕，更先后被京剧、评剧、越剧、河北梆子、川剧、秦腔等剧种移植。在豫剧传统剧目中，具有如此深远影响和广泛普及程度的尚不多见。

　　2024年5月，距马金凤先生逝世已整整两周年。

　　“洛阳豫剧是幸运的，能够再次来到马老师两度演出的这个城市，我们一定把老师的精神传承下去，赓续豫剧血脉，把豫沪两地人民的深厚情谊传递下去。”马金凤亲传弟子、洛阳豫剧院院长关美利说，洛阳豫剧院的这次上海之行肩负众望，要代表洛阳戏剧界角逐当今中国戏剧领域主要评奖活动之一、在国内外戏剧界享有盛誉的上海白玉兰戏剧表演艺术奖，而将演出时间定在5月，是想用实际行动缅怀、告慰恩师马金凤，也想告诉全国喜爱豫剧的观众们——豫剧马派一直都在，洛阳豫剧院一直都在！

马金凤向弟子关美利赠凤冠

　　13岁考入洛阳戏校，17岁进入洛阳市豫剧团工作，作为马金凤先生的得意弟子，如今43岁的关美利已从事戏曲表演工作30年，多次荣获大奖的她不仅被梨园界誉为“豫苑春梅”，还被中国戏剧家协会原主席尚长荣先生盛赞为“挑大梁的料”。

　　深受恩师马金凤影响、教诲，如今又接过恩师帅旗、一肩挑起洛阳豫剧院发展重任的她，心中始终深埋着一个强烈的愿望：带领团队走上全国最高的艺术殿堂，传承、弘扬豫剧马派艺术，交上一份完美答卷，回报恩师一生的辛苦栽培！

　　2021年，沪上演出正式开始筹备。

　　文化差异、方言差异、舞台差异……从洛阳到上海，摆在大家面前的仿佛是一道道无法逾越的鸿沟。

　　“再难也要走出去！”在关美利的带领下，从选戏、定角、动作的细细打磨，再到演出对接、活动宣传、舞台布置等和上海方的无数次磋商，历时3年多，这次演出的各项筹备工作才基本到位。

　　“之所以选择恩师的代表作《穆桂英挂帅》来上海演出，既是对恩师的无比怀念，对豫剧传统经典剧目的深情回望，也有对当下民族复兴的时代讴歌。”关美利说， 《穆桂英挂帅》诞生半个多世纪以来，盛演不衰，越唱越火，和其展现出来的强烈爱国主义精神密不可分。她希望这出豫剧经典剧目在新一代戏曲艺术家的坚守和广大热情观众的支持下，一代一代地传下去，永远绽放在中国戏曲的百花园中。

　　5月初，关美利带着80多名员工乘火车满怀激情地奔赴上海，开启了这次洛阳豫剧院的“逐梦之旅”。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    闹钟响后，适当赖床更健康
    闹钟响后，适当赖床更健康
    闹钟响后，适当赖床更健康
        当下，许多人都有这样的经历：晚上辗转反侧难以入眠，早晨闹钟响后却迟迟不愿起床。赖床，似乎成了很多人的...
  • ·药物也可能引起“帕金森”？
  • ·颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
  • ·“一老一小”吃出健康好身体
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 丁俊晖VS奥沙利文！洛阳龙门石窟上演...
  • 项目为王！洛阳开展工业项目建设百日...
  • 点赞洛阳标杆！格力董事长董明珠一行...
  • 洛阳启动2024年全国助残日活动
  • 江凌调研农业科技创新、农技推广服务...
  • 暂停缴费！洛阳新奥燃气发布最新通知
  • 中航光电高端互连科技产业社区项目加...
  • 4000多个工作岗位！洛阳这场大型招聘...
  • 5月19日至21日 洛阳这家4A级景区免门票
  • 父亲借出钱后去世，儿子能成为“债主”吗
    		•
    百姓呼声
    临时停车位超时，顶格处罚200元不妥
    景华路长安路口22号街坊夜晚施工扰民
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    夏日美景

    五月花开

    结果了

    古法陶艺
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605