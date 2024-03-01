时隔40余年，《穆桂英挂帅》再次赴沪展演

时隔40余年，洛阳豫剧院再次唱响上海。5月10日、11日，在上海市群众艺术馆，洛阳豫剧院携豫剧马派艺术代表作《穆桂英挂帅》连演两场精彩大戏，场场爆满，一票难求。演出谢幕时，全场观众纷纷起身鼓掌叫好，热情高呼“再来一段”，久久都不愿离去……

《穆桂英挂帅》上海演出剧照

时隔40余年，洛阳豫剧院再次唱响上海。

5月10日、11日，在上海市群众艺术馆，洛阳豫剧院携豫剧马派艺术代表作《穆桂英挂帅》连演两场精彩大戏，场场爆满，一票难求。演出谢幕时，全场观众纷纷起身鼓掌叫好，热情高呼“再来一段”，久久都不愿离去……

这是豫剧《穆桂英挂帅》在上海的第三次精彩亮相，更是洛阳豫剧里程碑式的跨越。

时隔40余年，由马金凤亲传弟子关美利领衔主演，

《穆桂英挂帅》再次赴沪展演，代表洛阳戏剧界角逐“白玉兰”

“豫剧马派一直都在”

“再难也要走出去！”

1953年《穆桂英挂帅》上海演出剧照

七十余年磨一剑。

戏曲是中华文化的瑰宝。1953年12月，马金凤带着新排的《穆桂英挂帅》到上海演出，京剧大师梅兰芳四次前来观看，两人由此结下师徒缘，而《穆桂英挂帅》也受到上海各界观众热烈欢迎，自此开始风靡全国，盛演不衰；1983年，已年过花甲的马金凤先生率领洛阳市豫剧团(洛阳豫剧院前身)来到上海，再次为申城观众奉献了精彩的《穆桂英挂帅》演出，豫剧马派艺术更加深入人心。

马金凤是一个时代的标志。《穆桂英挂帅》是马金凤最著名的代表作，不仅被搬上了银幕，更先后被京剧、评剧、越剧、河北梆子、川剧、秦腔等剧种移植。在豫剧传统剧目中，具有如此深远影响和广泛普及程度的尚不多见。

2024年5月，距马金凤先生逝世已整整两周年。

“洛阳豫剧是幸运的，能够再次来到马老师两度演出的这个城市，我们一定把老师的精神传承下去，赓续豫剧血脉，把豫沪两地人民的深厚情谊传递下去。”马金凤亲传弟子、洛阳豫剧院院长关美利说，洛阳豫剧院的这次上海之行肩负众望，要代表洛阳戏剧界角逐当今中国戏剧领域主要评奖活动之一、在国内外戏剧界享有盛誉的上海白玉兰戏剧表演艺术奖，而将演出时间定在5月，是想用实际行动缅怀、告慰恩师马金凤，也想告诉全国喜爱豫剧的观众们——豫剧马派一直都在，洛阳豫剧院一直都在！

马金凤向弟子关美利赠凤冠

13岁考入洛阳戏校，17岁进入洛阳市豫剧团工作，作为马金凤先生的得意弟子，如今43岁的关美利已从事戏曲表演工作30年，多次荣获大奖的她不仅被梨园界誉为“豫苑春梅”，还被中国戏剧家协会原主席尚长荣先生盛赞为“挑大梁的料”。

深受恩师马金凤影响、教诲，如今又接过恩师帅旗、一肩挑起洛阳豫剧院发展重任的她，心中始终深埋着一个强烈的愿望：带领团队走上全国最高的艺术殿堂，传承、弘扬豫剧马派艺术，交上一份完美答卷，回报恩师一生的辛苦栽培！

2021年，沪上演出正式开始筹备。

文化差异、方言差异、舞台差异……从洛阳到上海，摆在大家面前的仿佛是一道道无法逾越的鸿沟。

“再难也要走出去！”在关美利的带领下，从选戏、定角、动作的细细打磨，再到演出对接、活动宣传、舞台布置等和上海方的无数次磋商，历时3年多，这次演出的各项筹备工作才基本到位。

“之所以选择恩师的代表作《穆桂英挂帅》来上海演出，既是对恩师的无比怀念，对豫剧传统经典剧目的深情回望，也有对当下民族复兴的时代讴歌。”关美利说， 《穆桂英挂帅》诞生半个多世纪以来，盛演不衰，越唱越火，和其展现出来的强烈爱国主义精神密不可分。她希望这出豫剧经典剧目在新一代戏曲艺术家的坚守和广大热情观众的支持下，一代一代地传下去，永远绽放在中国戏曲的百花园中。

5月初，关美利带着80多名员工乘火车满怀激情地奔赴上海，开启了这次洛阳豫剧院的“逐梦之旅”。