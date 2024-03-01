总阅读量超2亿！“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道圆满收官

5月11日，由洛阳日报社等十家媒体共同策划发起的“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道圆满收官。

5月11日，由洛阳日报社等十家媒体共同策划发起的“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道圆满收官。

此次大型联动报道涵盖河南洛阳、山东菏泽、湖北襄阳、四川彭州、安徽亳州、甘肃临夏、河北邢台、山西太原、陕西咸阳、宁夏吴忠等十个省份的十座“牡丹之乡”，由洛阳日报社、太原日报社、成都日报社、菏泽日报社、襄阳日报社、亳州晚报社、咸阳日报社、邢台日报社、临夏州融媒体中心、吴忠市新闻传媒中心等主流媒体联合推出。

统计数据显示，本次大型融媒体联动报道充分实现了线上线下融合传播，通过文字、图片、海报、短视频、直播等形式在各平台刊发、推送稿件近200篇，推出报纸版面100余个，在抖音、快手、视频号、微博、哔哩哔哩、各大客户端等媒体平台联动传播总阅读量超2亿人次。其中，“十省名城联动共扬国色美名”的话题阅读量达到5318.9万，“牡丹在这个赛季强的可怕”话题阅读量达到1009.3万，“牡丹花城开始组CP了”话题阅读量为252.2万……

“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道，旨在落实习近平总书记在调研牡丹产业发展时作出的重要指示要求。以十座城市的牡丹特色、牡丹产业、风土人情、富民增收、发展故事为画卷，共同传承和弘扬牡丹文化、推动牡丹产业发展，涵养国人对牡丹的深厚情感，展现中国春日经济的蓬勃活力。

线上线下跨界联动，报纸网络同频共振。在线下，《洛阳牡丹花正艳》《锦绣太原春来早》《花儿临夏待客来》《亳州牡丹越千年》《天彭牡丹蜀第一》《野生牡丹冠华夏》《菏泽牡丹绽芳华》《咸阳国色迎宾来》《千年传奇汉牡丹》《盛世国色忠黄河》等文章分别在洛阳日报、菏泽日报、太原日报等十城媒体刊发后广为传播。在线上，每个城市近两个小时的直播中，主持人与当地专家学者一起讲解本地特色牡丹产业，通过各具特色的牡丹、动人的故事、真实的场景，共同展示了新时代各地人民对国民之花的挚爱。网友们纷纷点赞、评论：“这就是国花牡丹的魅力”“这就是春天里的中国”“中国人太爱牡丹了”……黄河上下处处国色天香，国花牡丹频频“刷屏”。

活动中，河南洛阳牡丹阁、四川彭州丹景山等景区纷纷推出免门票优惠措施，对此次联动城市的游客，持其中任一城市的牡丹园门票，均可免费参观，受到了广大游客的好评。

此次大型融媒体联动报道，展示了河南洛阳用新文旅发展理念精心办好牡丹文化节，拉长牡丹全产业链的成效，山西太原将牡丹历史与节事活动深度融合的探索，甘肃临夏把“河州牡丹”与当地文化相融推出的众多牡丹产品；也让更多人看到了山东菏泽传播牡丹文化推动了本土牡丹节会走向世界，安徽亳州把药用牡丹卖向世界20多个国家和地区的历程，湖北襄阳通过牡丹推进农文旅产业深度融合发展的努力；还有陕西咸阳通过厚重历史文化打好“牡丹牌”的做法，四川彭州高山牡丹的独特魅力，河北邢台让千年汉牡丹焕发出新的生机，宁夏吴忠将黄河文化、牡丹文化完美融合绽放出新时代的光彩。

十省名城联动，不仅是一次“国色”与“名城”的展示，更是在新发展理念引领下的一次文化、产业、经济的碰撞交融。通过“线上+线下”的全媒体矩阵高度融合，多视角、多层次、多维度呈现了牡丹在推进乡村振兴中的巨大作用，展现出各地发展牡丹产业的充沛活力和推动文旅融合的丰硕成果，共同绘就一幅高质量发展新盛景。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）