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持续优化营商环境！洛阳推行“两书同达”助企信用修复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 18:49

　　洛报融媒记者18日从洛阳市发改委获悉，即日起，洛阳市全面推行“行政处罚信息信用修复主动告知”工作，充分发挥信用修复激励引导作用，提升信用修复服务机制服务经济发展能力水平，助力“信用洛阳”建设。

　　如果说，行政处罚是市场主体经营的“减分项”，那信用修复就是市场主体经营的“找补项”。“两书同达”，即行政处罚决定、行政处罚信息信用修复告知，两类文书同步送达。

　　具体来说，具有法定行政处罚权的行政机关及法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织，在向法人和非法人组织下达《行政处罚决定书》时，同步送达《行政处罚信息信用修复告知书》。换而言之，即“一处罚一告知”和“谁处罚谁告知”。

　　洛报融媒记者采访了解到，根据工作安排，今年6月底前，全市具有行政处罚职能的各级部门须全面建立一处罚一告知“两书同达”制度，新增行政处罚信息信用修复主动告知率达到100%，被处罚市场主体信用修复知晓率100%。

　　洛阳市发改委相关负责人介绍，“两书同达”能帮助失信市场主体及时充分地了解信用修复的权利义务，进而积极履行处罚义务、纠正失信行为、消除不良影响，最大程度降低失信造成的影响。

　　为保障失信市场主体及早修复，近年来，洛阳市持续优化信用修复服务，主动助企纾困解难，实现“能修尽修”“应修必修”。比如，主动压缩信用修复办理时效，将国家规定的“初核3个工作日完成”定为“马上办”；在全省创新推出信用修复二维码和“信用洛阳”网站信用修复移动窗口，实现信用修复“网上办”“掌上办”；开展信用修复“跨局通办”，在市民之家3楼E区启用经营主体信用修复“一件事”、信用查询“一件事”窗口等。截至目前，洛阳市累计办理“信用中国”信用修复初审业务6827件，帮助3000多家企业进行信用修复。

　　洛阳市发改委相关负责人表示，下一步，将聚焦信用修复主体“急难愁盼”问题，优化信用修复机制和流程，创新探索新路径、新渠道，持续营造包容审慎监管和良好的营商环境。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 吕瑞平 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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