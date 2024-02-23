同比增长11.25%！2023年洛阳食品产业规上企业总产值达91.28亿元

29日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳围绕产业培育、产业转型、企业服务发力，推动全市食品产业2023年发展稳中向好，全市84家规模以上工业企业总产值达91.28亿元，同比增长11.25%。

29日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳围绕产业培育、产业转型、企业服务发力，推动全市食品产业2023年发展稳中向好，全市84家规模以上工业企业总产值达91.28亿元，同比增长11.25%。

其中，75家食品企业去年总产值达79.45亿元，同比增长11.99%；9家酒饮料企业去年总产值达11.83亿元，同比增长6.5%。

围绕产业培育，洛阳去年锚定预制菜、休闲食品、酒饮料等领域，出台全市食品行业首个产业发展文件《洛阳市加快预制菜产业发展行动方案2023-2025》，同时开展“洛阳一桌好菜”预制菜评比，不断强化预制菜产业发展基础；积极推动宜阳县建设休闲食品产业园，助力源氏食品、金秋食品等重点企业实现进一步突破；开展杜康专题培育活动，助力杜康控股去年营收达25亿元，连续3年同比增长60%以上，有力带动全市白酒产业发展。

聚焦产业转型，洛阳去年积极推进“一转带三化”，深入实施数字化转型战略，引领食品产业高端化、智能化、绿色化发展。全市去年围绕食品产业共实施42个“三大改造”项目，实际完成投资31亿元。新名珍食品新厂、卡萨米亚2期、帝都水饺新厂等项目的建成投产，有力地扩大了全市食品产业规模。

聚焦企业服务，洛阳去年坚持抓大育小、梯度推进，在支持细分行业龙头企业做大规模的同时，扶小育壮腰部企业，支持和引导小微食品企业发展；推动洛阳预制菜产业联盟、洛阳市食品行业协会等发挥桥梁作用，强化政府与企业联系；围绕食品领域举办各类主题活动，去年共开展各类产销对接活动15场，在全市进一步营造食品产业良好发展氛围。

民以食为天，食品产业是国民经济支柱和保障民生的基础产业。后续洛阳将继续抢抓国家和全省发展食品产业机遇，构建多链条、多业态支撑的产业格局，通过开展智能诊断、技术培训、政策扶持等方式，分层推动全市食品企业“智改数转”，积极赋能“舌尖上的洛阳”，加快发展新质生产力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 司马婷 文/图）