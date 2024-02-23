洛阳市2023年度“十大装备”申报工作启动

近日，2023年度洛阳市装备制造业十大标志性高端装备申报工作启动。

近日，2023年度洛阳市装备制造业十大标志性高端装备申报工作启动。

该评选活动旨在通过引导企业研发一批技术领先、质量可靠、市场急需的高端装备，在全市进一步营造创新驱动发展的良好氛围，加速培育新质生产力。根据要求，申报单位须为在洛阳行政区域内依法设立、具有独立法人资格，并具备产品设计及关键部件制造、组装能力的研发、生产企事业单位。

另外，申报单位通过其主导的技术创新活动，应在国内外依法拥有自主知识产权，或者通过依法受让取得知识产权的使用权。申报产品须在2023年度首次交付使用，符合国家产业政策，属于农机装备、矿山装备、轴承等洛阳装备制造业优势细分行业或机器人、氢能及储能装备等未来重点发展领域，其技术须达到国内先进水平。

在收到申报材料后，我市各县区将组织初审，并在4月3日前将初审合格的产品，正式推荐至市制造强市建设领导小组办公室参与后续评选。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 邢维京 王国兴）