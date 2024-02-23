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洛阳中心城区科技产业提升项目加快施工 中轴线整体形象初显
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.27 18:36

　　机械轰鸣，焊花飞舞……27日，洛阳中心城区科技产业提升项目一期中轴线工程基础施工现场一派繁忙景象。目前，基础施工已完成总工程量的近70%，中轴线整体形象初显。

　　“项目北侧室外运动空间主体结构已完工，施工人员正在进行内部砌墙、粉刷等二次结构施工。”项目建设单位洛阳国晟集团下属洛阳城投集团相关负责人介绍，该处运动空间共有3层，其中地上一层是供市民散步、慢跑的健康步道，地下一层是4座下沉式体育场，地下二层是停车场，规划建设约350个停车位。

　　通过无人机镜头俯瞰，4座下沉式体育场呈圆弧形，地面健康步道如飘带一般环绕其四周，整体造型灵动、自然，富有活力。

　　“未来，这里将布局足球、篮球、羽毛球等多个运动场地，为市民提供优质的锻炼场地。”该负责人介绍。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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