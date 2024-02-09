十二届市委第五轮巡察暨巩固政法队伍教育整顿成果专项巡察完成反馈

按照市委统一部署，十二届市委第五轮巡察暨巩固政法队伍教育整顿成果专项巡察于近日完成反馈。3月11日至15日，10个市委巡察组分别向市委政法委机关、市人民检察院、市司法局和15个县区公安局、人民法院共33家政法单位党组织反馈巡察意见，向所在县区党委通报巡察情况。

按照市委统一部署，十二届市委第五轮巡察暨巩固政法队伍教育整顿成果专项巡察于近日完成反馈。3月11日至15日，10个市委巡察组分别向市委政法委机关、市人民检察院、市司法局和15个县区公安局、人民法院共33家政法单位党组织反馈巡察意见，向所在县区党委通报巡察情况。

反馈指出，巩固政法队伍教育整顿成果工作开展以来，被巡察单位党组织能够以党的二十大精神和习近平法治思想为指导，护航市委工作大局，政治生态持续净化，纪律作风有所好转，执法满意度稳步提升，政法工作和队伍建设有了新的气象和好的态势。同时，巡察也发现了一些问题。有的政治建警不够扎实，筑牢政治忠诚有差距；有的核心职能履行乏力，服务中心大局有差距；有的纠风治弊前紧后松，管党治警有差距；有的组织建设存在薄弱环节，素质强警有差距；有的整改责任压得不实，巡察审计整改有差距。

反馈强调，被巡察单位党组织要深入学习领会习近平总书记关于巡视巡察整改的重要讲话和重要指示精神，充分认识巡察整改的政治定位、责任要求和方法路径，坚决扛牢整改职责使命，深入检视自身思想认识和实际工作中的短板弱项，把市委的部署要求落实到巡察整改工作方案中，细化到巡察整改的责任清单中，体现到巡察整改实际行动中，确保真改实改、彻底整改。

反馈强调，被巡察单位党组织要严格落实新修订的《中国共产党巡视工作条例》和《关于加强巡视整改和成果运用的意见》及我省实施办法，扛起整改主体责任，“一把手”作为整改第一责任人要发挥示范引领作用，督促提醒领导班子其他成员落实“一岗双责”，建立覆盖巡察整改全周期的责任体系和制度流程，确保整改任务清仓归零、见底到边。

反馈强调，市县两级要上下结合，抓好条线整改，组织开展专项治理，防止边改边犯。坚持“当下改”与“长久立”相结合，深入分析背后的问题根源，建立健全一批行得通、做得实、起作用的制度机制，以扎实的整改成效持续巩固政法队伍教育整顿成果，为加快推进现代化洛阳建设贡献政法力量。

市委巡察组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转市纪委监委、市委组织部等有关方面处理。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 徐云峰)