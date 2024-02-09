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“洛阳智造”高端房车抢抓风口 产销两旺
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.15 08:20

朱雨桥在检查房车内部设施

　　近段时间，河南德野专用车辆股份有限公司销售人员朱雨桥，度过了许多不眠之夜。

　　驾驶、布展、接待……在2024第13届房车之家(上海)国际房车展上，朱雨桥在展车车队中“连轴转”。展会结束后，他来不及回企业位于新安经开区的生产基地，转头又随车队前往下一个展会。

　　“产品热销，生产线满负荷运行。自己的每一分付出，都有扎扎实实的回报！”朱雨桥用“累并快乐着”形容自己的状态。

　　说起越野房车，河南德野房车公司总是以“龙头”的地位被业内津津乐道。近年来，企业在新安经开区投资2.5亿元建设了越野房车生产基地，年产高端房车200台。去年全年，企业实现营业收入3.2亿元，同比稳中有升，销售数量稳居高端房车市场“第一梯队”！

国际房车展上的“洛阳智造”高端房车

　　产销两旺，缘自抢抓机遇、开拓创新的不懈努力。自去年以来，企业抢抓房车产业风口，瞄准高端房车客户群体需求，持续加强新技术、新设计应用，赚得“盆满钵满”。

　　车顶顶棚升起，顶部卧室“秒变”阳台；车辆侧位支架延伸，“无中生有”变出阳台……通过创新研发车顶双飞桥、侧拓阳台等，企业在房车空间利用、功能拓展、车辆性能等方面达到国内领先水平，累计获得车辆外观、实用新型、发明等专利约50项，成为国内高端房车领域的“技术大咖”。

　　业内数据统计，2016年到2022年，我国国内房车销量从3348辆增长至11391辆，年均复合增长率为23%。未来，伴随着露营经济等持续火爆，房车产业前景更好。

　　抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干。眼下，企业正积极谋划二期越野房车产业化及研发中心建设项目，新建面积10万平方米的房车组装车间、研发中心及配套设施。300台的年产能，意味着项目建成后，企业总产能将提高1.5倍！

　　“身处风口，感受到的是机遇，更是紧迫感。”朱雨桥话语坚定。未来，企业将持续推动产品升级和项目建设，以更高品质的“洛阳智造”高端房车，奔赴房车产业风口的“诗和远方”。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 江娟娟 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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