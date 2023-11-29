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乘风起势 奋进洛阳丨公共服务篇：治国有常民为本
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.17 08:32

省第二儿童医院（市妇幼保健院文仲院区）

　　人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的。

　　回望2023年，省第二儿童医院(市妇幼保健院文仲园区)、北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区、万安医院、河科大一附院肿瘤大楼相继投用，一处处社区体育公园、综合养老服务中心建到了居民家门口……

　　我市坚持以人民为中心，立足民生需求，在医疗、养老、体育健身等领域持续发力，以实际行动持续增进民生福祉，广大市民的获得感、幸福感、安全感不断增强。

　　优质医疗资源惠民生

　　“能在家‘住院’，还能享受医保报销，咱洛阳把健康服务做到了群众心坎上！”去年，涧西区85岁的张大爷在家完成“住院治疗”，激动不已。

　　几年前，张大爷因病卧床，导致肺部感染频发，其家人隔一段时间就要送他到医院检查治疗。

　　得知我市卫健部门联合医保部门积极试点开展家庭病床服务后，张大爷的家人第一时间在手机上下单。涧西区长安路社区卫生服务中心医生受理并登门评估后，认为张大爷的情况符合家庭病床建床条件。

　　2023年，我市不仅在全省率先启动家庭病床改革试点工作，还创新推出“洛医家”医养结合服务管理平台，进驻医疗机构实现县区全覆盖。此外，全市二级以上医院老年友善医疗机构创建率达100%，极大改善了市民的就医体验。

　　卫生健康工作事关民生福祉和人民生活品质。这一年，我市编制首个《洛阳市城市区医疗设施布局专项规划(2023—2035年)》，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局。省第二儿童医院(市妇幼保健院文仲院区)、北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区、万安医院、河科大一附院肿瘤大楼相继投入使用。

　　这一年，国家呼吸、中医(脑病)区域医疗中心建设进展顺利，共建双方合作机制逐步完善，同质化进程不断加快；市妇幼保健院与广州妇女儿童医疗中心开展紧密型合作，国家辅助生殖与优生工程技术研究中心洛阳基地成功揭牌，辐射带动作用明显增强；癌症、呼吸、神经疾病等5个省级区域医疗中心实现良性运转。

　　这一年，我市率先在全省完成县域三级综合医院全覆盖，全面推行“便民服务少跑腿”七项改革举措。

　　…………

　　如今，家门口的优质医疗资源越来越多，群众就医也越来越方便。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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