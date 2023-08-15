赣南行 客家情（根在河洛客家人）

最近，“学习强国”编辑记者客家摇篮行主题采访活动在江西省赣州市龙南市启动，数日时间，穿行在赣南的青山绿水间，在这个闽赣粤三省的交汇之地，却经常给人恍然置身于中原之感，因为这里95%的人都有一个共同的名字——客家人。

美丽乡村正桂村

客从何处来，洛阳大谷关。最近，“学习强国”编辑记者客家摇篮行主题采访活动在江西省赣州市龙南市启动，数日时间，穿行在赣南的青山绿水间，在这个闽赣粤三省的交汇之地，却经常给人恍然置身于中原之感，因为这里95%的人都有一个共同的名字——客家人。

也许是围屋中堂上挂的那个颍川堂的匾额，也许是中秋节和老洛阳一样的烧瓦塔的习俗，也许是一样舞龙舞狮踩高跷，只是在这里换了一个近似的名字……即使过了千年，相连的血脉，也会在骨子里有一种亲近之感，仿佛是经历了时空穿越，让人产生一种他乡是吾乡的感觉。

东生围内景

走进龙南市的燕翼围，这里被基尼斯评为“最高的客家围屋”，这座高14.3米，有4层、136间房的清代建筑，是现存世界最高、墙体最厚的客家建筑。走过一排排的屋门，爬上竹梯来到四楼，行走在逼仄的甬道里，这里四通八达，外墙上有狭小的枪眼孔用于防御，给人压迫感的同时又带来了安全感。

这样的建筑形式大概也和他们客居他乡的身份有关。既然是客，从离开中原故土的那一刻起，安全就成了生存的第一要义。为防御外敌和野兽侵扰，客家人团结起来聚族而居，整个家族围住在一起，守望相助，随着时光的流逝，慢慢地他乡就变成了故乡。