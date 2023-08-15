266支收缴枪支被销毁！洛阳警方集中销毁非法枪爆物品

19日，洛阳市公安局按照公安部、河南省公安厅统一部署，集中销毁一批非法枪爆物品。

19日，洛阳市公安局按照公安部、河南省公安厅统一部署，集中销毁一批非法枪爆物品。

此次集中销毁活动以“除枪爆 护稳定 保民安”为主题，通过对专项行动中收缴的非法枪爆物品进行集中展示和销毁，展现公安机关打击整治枪爆违法犯罪的战果和成效，宣传非法枪爆物品的严重社会危害性，增强广大群众自觉抵制非法枪爆物品的法治观念和安全意识，推动打击整治枪爆违法犯罪专项行动深入开展。

洛阳警方此次集中销毁收缴的各类枪支及配件266支、弩12把、管制刀具26把。下一步，洛阳警方将持续对涉枪涉爆违法犯罪保持高压态势，进一步强化清查收缴和原材料管控，提升枪爆物品安全监管和治理能力，严防发生涉枪涉爆案件、事故，全力维护社会治安大局持续稳定。同时，健全完善举报奖励机制，畅通群众举报通道，充分调动群众参与专项行动的积极性，在全社会形成自觉抵制非法枪爆物品的良好氛围。

警方提醒，非法持有、私藏枪支弹药属于违法犯罪行为，一经查获将被严肃追究相关法律责任。在此，呼吁广大群众，若发现遗弃的弹药、爆炸物品、疑似爆炸物品，及时报告公安机关，若家里有枪支弹药等危爆物品必须主动上交公安机关处理，并积极检举揭发涉枪爆违法犯罪线索。