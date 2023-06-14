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孟津区坚持“容颜”“内涵”一起抓 着力强功能、提品质、优服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.31 08:53
上店社区邻里中心

　　城市功能品质，是一座城市的生命力所在。

　　黄河之滨、一河两岸，作为洛阳中心城区的重要组成，孟津的“城长”，正在经历“脱胎换骨”之变。

　　平整宽敞的沥青路、规划整齐的停车位、配备齐全的充电桩，不见了往日杂乱交织的电线，小区面貌焕然一新……“这还是平乐路吗？”得益于重点片区改造，近日，这条位于孟津中心区域、老旧小区“扎堆”的街巷焕然一新，给许多人带来了陌生感。

　　来到上店社区邻里中心，满满的幸福感油然而生。舞蹈教室里，悠扬的乐声响起，孩子们翩翩起舞。日间照料中心里，60岁以上老人享受着半价早餐、午餐。“我们把公益服务与市场运营结合起来，群众得到了实惠，社区不增加负担，有效实现了可持续运营。”上店社区党支部书记徐景智喜上眉梢。

　　目光跨过黄河。始建于20世纪90年代的里仁农贸市场完成升级改造，连同沿线步行街，一起打造特色商业街区。“从‘脏乱差’到‘商超化’，商户有了更强的经营信心，群众有了更好的购物体验，一举两得。”吉利街道党工委负责人坦言。

　　片区改造的新面貌、邻里中心洋溢的幸福感、农贸市场提升的新变化，是孟津城市提质的生动缩影。当下，孟津全面对标中心城区，一体推进交通路网优化、城市功能完善、管理水平提升，一个有气质、有内涵、有颜值、有格调、有品质的宜居宜业现代化城区呼之欲出。

　　交通路网是城市的形象、发展的动脉。以前，从中心城区前往孟津，王城大道、定鼎大道一路坦途，孟津城区内部交通的“肠梗阻”问题却让人很闹心。当下，打通“断头路”、拓宽“瓶颈路”、提升“老旧路”……孟津一揽子谋划实施33条城区道路建设，既打通“大动脉”，也让“毛细血管”更加畅通。

　　一城之美，既要扮靓颜值，又要提升气质。今年以来，孟津区以老旧小区改造提升城市面貌，以社区邻里中心和体育公园建设提升服务功能，以健全“三自”组织和精细化管理提升治理水平，先后实施老旧小区改造16个，建设口袋游园、体育公园15个，上店社区、八一社区、东杨社区、西霞花园等一批务实为民、人气“爆棚”的邻里中心遍地开花，群众幸福指数节节攀升。未来，孟津将把审美意识贯穿城市规划建设全过程，高质量做好城市设计，打造高品质城市美学空间。

　　硬件补短板，服务提水平。着眼幸福孟津建设，当地统筹推动教育、医疗资源优化布局，把原有的5所高中合并整合为2所高中，把区人民医院和二院整合建设新区人民医院，整体提升教育、医疗水平。与此同时，聚力青年友好型城市建设，孟津区科技馆、博物馆相继建成开放，青年部落、城市会客厅等工程加快推进，青年友好度不断提升。

　　“城市提质，一头连着民生、一头连着发展，是集聚优质资源的重要平台。”孟津区委主要负责同志表示。作为洛阳中心城区的重要组成，孟津将进一步强化“双子城”意识，坚持拥河发展，强化平台思维，优化功能布局，精心规划、精致建设、精细管理，更好地暖人心、聚人气、促发展。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 董洁 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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