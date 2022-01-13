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“戏精”来了！洛阳古墓博物馆的文物表情包萌萌哒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.04 16:18

　　依门仕女灵魂发问“人呢”；胡人牵驼豪迈喊着“走起”……4日，洛阳古墓博物馆推出一组文物表情包，网友评价：“戳中笑点了。”“很有亲和力。”“接地气。”“换个角度看，文物也可以很可爱。”“一下子就能记住文物的样子了。”……

　　提起文物，不少网友可能想到的是博物馆内展出的严肃深沉的展品，但洛阳古墓博物馆推出的“文物表情包”依据壁画主体的微表情，并配以当今流行的网络流行语，让原本严肃的文物“活”起来，看起来十分形象。

　　据了解，做成表情包的一共有24件文物，包括北宋壁画墓依门侍女图、安阳赵逸公壁画墓仕女图、济源明代壁画墓伎乐人物壁画右二人物、安阳赵逸公壁画墓侍者图、唐安国相王孺人壁画墓胡人牵驼壁画等文物。

　　这组表情包引起了很多网友热议，网友直称“太可爱了”，还希望能够多出一些表情包，通过新形式来了解历史。

　　“做表情包是出于贴近观众的做法，也是一种尝试。”洛阳古墓博物馆相关负责人说，做表情包的效果是希望大家能够更了解洛阳古墓博物馆，更了解文物本身，文物表情包是博物馆“让文物活起来”的一个举措。

　　扫描下方二维码，让我们走近文物，感受文化的魅力。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 段跃辉 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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