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乡贤“香” 、横水“甜”！孟津区横水镇以乡贤返乡创业促进乡村特优产业蓬勃发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.02 15:06

　　来到孟津区横水镇，首先映入眼帘的是一座大型仿古牌坊，上书六个大字：“豫西名镇横水”。

　　横水镇闻名遐迩，得益于丰厚的文旅资源，既有平逢山、宜苏山、昭觉寺、金蟾湖等名胜古迹，更是“唐宋八大家”之首韩愈的故里；也得益于以乡贤返乡创业为抓手，乡村特优产业的风生水起。

　　牛：“两牛”产业入佳境

　　“到明年这个时候，这些牛就该产奶了，保守估计日产鲜奶20吨。满栏后，预计日产50吨！”午饭时分，58岁的刘海台穿梭于君荷牧业牛舍之间，和工人们一起给心爱的奶牛添草加料，忙得不亦乐乎。

　　刘海台是横水镇返乡创业优秀乡贤。10年前，他在横水镇创办洛阳爱荷牧业有限公司，养殖荷斯坦奶牛，很快做成“河南省标准化奶牛示范养殖场”“全国畜牧业科技实验示范基地”。该养殖场现存栏奶牛800多头，平均单产及乳品质量在省内名列前茅。

　　强企才能更好带富。为做大做强肉牛奶牛产业，把就业岗位和产业增值收益更多留给当地农民，去年，横水镇统筹利用政策资金，联合爱荷牧业启动实施了君荷牧业2500头奶牛养殖产业项目。

　　君荷牧业项目总投资1.38亿元，占地138亩，设计奶牛存栏量2500头，预计年利润2000万元，将成为孟津区规模最大、自动化程度最高的奶牛养殖基地。目前，牛舍、挤奶厅、干草棚、精料库、青贮池已建成，第一批1000头幼牛已进场，预计今年年底全部建成投产。

　　几年前，红光、铁楼、寒亮、元庄、红桥5个村受益于爱荷牧业项目，每村每年集体经济增收4万元，直接受益脱贫户363户，900余人。随着君荷牧业项目的实施，受益范围将扩大到全镇所有村(社区)，每年可带动村集体经济增收80多万元，可吸纳周边100余人稳定就业、300余人临时就业。同时，项目建成后，全镇仅青贮饲料一项，每年平均可带动各村集体经济合作社增收8万元。

　　“今年，横水镇各村集体经济收入预计全部超过10万元，收入超20万元的村将超过9个！”9月30日上午，孟津区召开奶牛产业发展座谈会，横水镇镇长李明坤在会上发言时表示，截至目前，全镇存栏“两牛”4400头(其中奶牛2300头、肉牛2100头)，相比去年新增存栏1800头。下一步，横水镇将认真贯彻上级党委、政府关于推进肉牛奶牛产业高质量发展的部署要求，发挥资源优势，积极谋划项目，力争在2025年实现“两牛”存栏20000头，打造养牛强镇。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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