洛阳老城区青年宫社区举行“喜迎二十大 同吃国庆面”活动

10月1日中午，洛阳市老城区东北隅街道办事处青年宫社区联合老城区商务局，在青年宫社区新时代文明实践站开展“喜迎二十大 同吃国庆面”主题活动。

10月1日中午，洛阳市老城区东北隅街道办事处青年宫社区联合老城区商务局，在青年宫社区新时代文明实践站开展“喜迎二十大 同吃国庆面”主题活动。 10月1日中午，洛阳市老城区东北隅街道办事处青年宫社区联合老城区商务局，在青年宫社区新时代文明实践站开展“喜迎二十大 同吃国庆面”主题活动。 活动中，社区工作者、网格员、社区党员欢聚一堂，齐唱《我和我的祖国》，拉家常，谈变化。社区老党员魏喜兆说：“祝愿祖国繁荣富强！” 无独有偶。老城区民政局的工作人员来到东北隅、西关等辖区独居老人家中，摘青菜、煮面条......为老人准备长寿面。 国庆吃面饱含家国情怀，一碗面条隐含了文化传承。老城区将传统民俗与新时代文明实践活动相结合，倡导形成“国庆吃面国泰民安”新民俗，引导人们增进家国情怀，营造欢乐祥和的浓厚氛围。同时，以这种特别的方式，表达对祖国的深厚情感，弘扬爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 石智卫 文/图)