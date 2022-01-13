洛阳首支考古志愿者队伍成立

“我愿意成为一名光荣的志愿者。我承诺：尽己所能，不计报酬，帮助他人，服务社会……”9月27日，在洛阳考古博物馆，10名身穿米色马甲的志愿者面对志愿者旗帜庄严宣誓——在他们的胸牌和马甲上，“考古志愿者”的标志和“我们在行动”几个字格外醒目。这标志着我市有了第一支考古志愿者队伍。

“我愿意成为一名光荣的志愿者。我承诺：尽己所能，不计报酬，帮助他人，服务社会……”9月27日，在洛阳考古博物馆，10名身穿米色马甲的志愿者面对志愿者旗帜庄严宣誓——在他们的胸牌和马甲上，“考古志愿者”的标志和“我们在行动”几个字格外醒目。这标志着我市有了第一支考古志愿者队伍。

这10名志愿者来自我市各行各业，有的是民警，有的是律师，有的是金融从业者……但他们有一个共同点：热心公益事业，热爱历史文化。前段时间，经洛阳市考古研究院的招募与培训，这些志愿者聚到一起，正式组建了考古志愿者队伍。

考古志愿者们表示，他们将以“守护历史遗产，传承河洛文明，弘扬黄河文化，践行志愿精神”为宗旨，深度参与河洛文化传播活动，支持洛阳考古事业高质量发展，为守护历史文脉、传承中华文化贡献力量。

洛阳市考古研究院相关负责人说，下一步，他们将充分发挥考古志愿者队伍的领航作用，汇聚各方优势，打造“一呼百应”的工作机制，力争将洛阳考古事业推向新的高度，奋力开创洛阳考古新的百年辉煌，保护好中华民族精神生生不息的根脉，助力我市创建全国文明典范城市。

当日，洛阳市考古研究院启动“小手铲”课堂系列志愿服务活动，考古志愿者将走进博物馆、考古遗址、街道社区等地，开展形式多样的社会教育活动。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 杜娟 刘俐）