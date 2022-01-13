孟津区白鹤镇发挥乡村生态优势 延伸乡村产业链条

万里黄河孟津蓝，千年古渡白鹤镇。

果蔬大棚

万里黄河孟津蓝，千年古渡白鹤镇。

白鹤镇南依邙山、北临黄河，是孟津区面积最大、人口最多的一个乡镇。这里有风光旖旎的黄河西霞院，也有厚重沧桑的汉光武帝陵，还有让人唇齿留香的铁谢羊汤，文化资源丰富，生态环境优美。

近年来，白鹤镇坚持因地制宜、因村施策，以产业兴旺、农民增收为目标，大力发展高效农业、健康养老、文化旅游，激活乡村生态优势，延伸乡村产业链条，为乡村振兴插上“金翅膀”。

抓特色：南果北种

近日，在白鹤镇七里村的火龙果采摘基地，10余个大棚整齐排开，一株株火龙果枝繁叶茂、硕果累累，村民修枝、搭秧、采摘，忙得不亦乐乎。

“火龙果还没上市，就被预订一空了。”基地负责人任江涛告诉记者，火龙果原产地是中美洲地区，为热带、亚热带水果，主要在我国海南、广西等地广泛种植。几年前，公司经过多方考察，发现这里光照充足、土壤肥沃，比较适合种火龙果。

南方的火龙果，一般在七八成熟时采摘，这样才能保证长途运输不变质。在七里村，火龙果能自然生长到成熟，摘下来就能吃。火龙果被称为“懒散水果”，半个月浇一次水，一季度上一次有机肥，管理起来很轻松，附近的村民经过简单培训就能种植。

“火龙果采摘期从7月持续到10月，每公斤售价在20元左右。”任江涛说，经过几年的摸索，村民很快便掌握了火龙果培育种植技巧，从最早的1个实验大棚，发展到现在的10余个大棚，在市场上依然供不应求。

作为白鹤镇第一批有机果蔬种植村，七里村以南“果”北“种”为突破口，累计投入资金400万元，建设了52个温室大棚，种植小西瓜、圣女果、水果黄瓜等20余种有机果蔬，每亩收入可达5万至7万元，年产值500多万元。