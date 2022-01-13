最新！洛阳老城区便民核酸检测点位置及工作时间

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：老城区便民核酸检测点位置及检测时间是否有变化？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：老城区便民核酸检测点位置及检测时间是否有变化？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：老城区便民核酸检测点位置及检测时间是否有变化？ 老城区回复：经了解，目前我区核酸检测点位及工作时间如下： 后期，我们将根据疫情形势和采集人数适时调整核酸点位及采样时间，请居民朋友提前了解检测点工作时间、要求，做好规划。为提高采样效率，请您务必携带身份证，主动出示健康码(场所码)按顺序录入信息、采样检测。 >>>点击查看原文⑥