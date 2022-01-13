洛阳2条城市公交调整线路站点 1条客运班线票价拟调整

27日，记者从洛阳公交集团、洛阳交运集团获悉一批便民出行信息。

27日，记者从洛阳公交集团、洛阳交运集团获悉一批便民出行信息。

两条城市公交调整

●32路临时改线：因南苑路的河洛路至浅井南路段封闭施工，即日起，32路从南苑路南昌路口发车，沿原线行至南苑路河洛路口，改走河洛路、银川路、乐山路，之后恢复原线运营；调整路段去、回程线路一致。临时撤销浅井南路南苑路口、乐山路浅井南路口、乐山路银川路口西。临时新增站位：河洛路南苑路口北等站点。

●201路增设招呼站：为方便金城寨街香山路口附近群众出行，28日起，201路公交双向增加金城寨街香山路口招呼站。

1条客运班线票价拟调整

根据省发展和改革委员会发布的《河南省关于部分干线道路班车客运价格实行市场调节价的通知》，洛阳交运集团拟调整洛阳至淄博客运班线票价，目前正在公示。

沿途下车地票价：菏泽99元、范县110元、聊城126元、东阿134元、肥城145元、泰安170元、莱芜187元、淄川200元、淄博212元。

（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲）