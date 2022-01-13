正式编制！老城区公开招聘60名事业单位工作人员

昨日，老城区人民政府网站发布公告称，根据工作需要，经区委、区政府研究，决定面向社会公开招聘全供事业单位工作人员60名。

昨日，老城区人民政府网站发布公告称，根据工作需要，经区委、区政府研究，决定面向社会公开招聘全供事业单位工作人员60名。

本次招聘采取考生个人网上提交报名信息、上传照片、缴费的方式进行，不接受现场报名。每人只能报考一个职位。

网上报名

时间：2022年10月10日9:00— 2022年10月12日17:00

考生登录老城区政府网站由网上报名入口进入网上报名系统。按要求填写个人报名信息后上传照片。上传照片要符合系统规定：清晰、无变形，一寸或二寸近期正面免冠证件照，红底、蓝底、白底均可，JPG格式。利用图片软件制作时，图片大小宽为130像素，高度为160像素，最终效果以输出后的大小为准，宽高比例约为1.3︰1.6，像素大小200kb以内，以便制作笔试准考证时使用。报名与考试时使用的有效期内的二代身份证或临时身份证必须一致，不能使用新旧两个身份证号同时报名。报考人员必须按照本人身份证等相关证件显示的个人信息进行报考，凡弄虚作假者按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。

报考资格初审

组织实施招聘部门于报考者提交报名申请的24小时内对报考者填报的个人信息(报名申请)和照片进行网上初审，并提出初审意见。

报名申请被接受的人员，可于提交报名申请1日后登录原报名网站，查看是否通过报考资格初审。通过报考资格初审的人员，不能再报考其他职位。审核未通过的考生，招聘单位将给出未通过的原因，未通过的考生按要求在规定时间内可再次修改信息并提交审核。提交信息截止时间(2022年10月12日17:00)之前，未进行审查或未通过审查的人员，可以改报其他职位，提交信息截止时间(2022年10月12日17:00)之后，所有报考者不能再报考其他职位。

网上报名提交信息、上传照片截止时间(2022年10月12日17:00)之后，报名系统自动关闭，不再接受考生报名。

报考申请提交成功后，身份证号是报考人员查询报考资格审查结果、网上缴费、下载打印准考证和成绩查询等事项的依据。

网上缴费

时间：2022年10月11日9:00 — 2022年10月15日17:00。

报考人员在资格初审通过之后在规定时间内登录原报名网站，缴纳考务费，每人30元(支付方式：网银或微信，不通过现金支付)，未按期缴费的视为自动放弃。缴费成功后，请考生及时下载并打印《老城区公开招聘事业单位工作人员报名登记表》(报名系统自动生成A4纸格式，缴费截止后将无法下载打印)，以备面试资格确认时使用。

打印笔试准考证

笔试具体要求及注意事项，于2022年10月17日在老城区人民政府网(“公告公示”专栏)公布，不再另行通知，请考生注意登录查看。网上报名、缴费成功的考生，于2022年10月18日9:00至2022年10月23日8:00期间登录原报名网站，按照系统提示自行打印笔试准考证(A4纸格式)。打印笔试准考证截止时间(2022年10月23日上午8:00)之后，系统将自动关闭，无法打印，请考生注意在规定时间内及时打印笔试准考证。

打印的笔试准考证应完整清晰，内容不得改动，如因报考人员未及时按要求打印笔试准考证，或因保管不慎丢失笔试准考证，造成的后果由报考人员个人承担。笔试准考证是参加笔试、面试、体检、考察等环节需要出示的凭据，请考生妥善保管，遗失不补。

具体网上报名操作方法到报名网站查看。未在规定时间内完成报名、缴费的，报名系统将自动关闭，不再补报。

笔试采用线上网络考试的方式进行，笔试时间为2022年10月23日(具体考试时间以笔试准考证内容为准)。

>>2022年老城区公开招聘事业单位工作人员实施方案

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