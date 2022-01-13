洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

正式编制！老城区公开招聘60名事业单位工作人员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 老城区人民政府网站 2022.09.27 17:11

　　昨日，老城区人民政府网站发布公告称，根据工作需要，经区委、区政府研究，决定面向社会公开招聘全供事业单位工作人员60名。

　　本次招聘采取考生个人网上提交报名信息、上传照片、缴费的方式进行，不接受现场报名。每人只能报考一个职位。

　　网上报名

　　时间：2022年10月10日9:00— 2022年10月12日17:00

　　考生登录老城区政府网站由网上报名入口进入网上报名系统。按要求填写个人报名信息后上传照片。上传照片要符合系统规定：清晰、无变形，一寸或二寸近期正面免冠证件照，红底、蓝底、白底均可，JPG格式。利用图片软件制作时，图片大小宽为130像素，高度为160像素，最终效果以输出后的大小为准，宽高比例约为1.3︰1.6，像素大小200kb以内，以便制作笔试准考证时使用。报名与考试时使用的有效期内的二代身份证或临时身份证必须一致，不能使用新旧两个身份证号同时报名。报考人员必须按照本人身份证等相关证件显示的个人信息进行报考，凡弄虚作假者按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。

　　报考资格初审

　　组织实施招聘部门于报考者提交报名申请的24小时内对报考者填报的个人信息(报名申请)和照片进行网上初审，并提出初审意见。

　　报名申请被接受的人员，可于提交报名申请1日后登录原报名网站，查看是否通过报考资格初审。通过报考资格初审的人员，不能再报考其他职位。审核未通过的考生，招聘单位将给出未通过的原因，未通过的考生按要求在规定时间内可再次修改信息并提交审核。提交信息截止时间(2022年10月12日17:00)之前，未进行审查或未通过审查的人员，可以改报其他职位，提交信息截止时间(2022年10月12日17:00)之后，所有报考者不能再报考其他职位。

　　网上报名提交信息、上传照片截止时间(2022年10月12日17:00)之后，报名系统自动关闭，不再接受考生报名。

　　报考申请提交成功后，身份证号是报考人员查询报考资格审查结果、网上缴费、下载打印准考证和成绩查询等事项的依据。

　　网上缴费

　　时间：2022年10月11日9:00 — 2022年10月15日17:00。

　　报考人员在资格初审通过之后在规定时间内登录原报名网站，缴纳考务费，每人30元(支付方式：网银或微信，不通过现金支付)，未按期缴费的视为自动放弃。缴费成功后，请考生及时下载并打印《老城区公开招聘事业单位工作人员报名登记表》(报名系统自动生成A4纸格式，缴费截止后将无法下载打印)，以备面试资格确认时使用。

　　打印笔试准考证

　　笔试具体要求及注意事项，于2022年10月17日在老城区人民政府网(“公告公示”专栏)公布，不再另行通知，请考生注意登录查看。网上报名、缴费成功的考生，于2022年10月18日9:00至2022年10月23日8:00期间登录原报名网站，按照系统提示自行打印笔试准考证(A4纸格式)。打印笔试准考证截止时间(2022年10月23日上午8:00)之后，系统将自动关闭，无法打印，请考生注意在规定时间内及时打印笔试准考证。

　　打印的笔试准考证应完整清晰，内容不得改动，如因报考人员未及时按要求打印笔试准考证，或因保管不慎丢失笔试准考证，造成的后果由报考人员个人承担。笔试准考证是参加笔试、面试、体检、考察等环节需要出示的凭据，请考生妥善保管，遗失不补。

　　具体网上报名操作方法到报名网站查看。未在规定时间内完成报名、缴费的，报名系统将自动关闭，不再补报。

　　笔试采用线上网络考试的方式进行，笔试时间为2022年10月23日(具体考试时间以笔试准考证内容为准)。

　　>>2022年老城区公开招聘事业单位工作人员实施方案
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
        近期，河南省文化和旅游厅公布了2022年河南省特色生态旅游示范镇名单，我市5个乡镇上榜。分别是：洛宁县故县...
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
    		•  
    新闻排行
  • 西交大二附院洛阳医院揭牌 徐衣显出席...
  • 郑州大学第五附属医院汝阳分院揭牌
  • 洛阳印发“十四五”现代服务业发展规划
  • 这些人请立即报备！洛阳市疾控中心再...
  • 高中外迁：补齐短板，推动高中教育提...
  • 总交易额达9220万元！第五届中原国际...
  • 洛龙区公开招聘83名事业单位工作人员
  • 孟津区送庄镇：“一村一品” 特色产业...
  • 西工区洛阳桥社区精品书屋：家门口的...
  • 存在消防安全隐患 洛阳3家单位被曝光
    		•
    百姓呼声
    网友建议：滨河南路龙祥街口建过街天桥
    工作变更，住房公积金如何办理账户转移
    精彩图片
    走进博物馆 感受河洛文...
    宜阳大寨村：见缝插针...
    街头艺人“上线” 为洛...
    科普鸟类知识！快来隋...
    精彩热帖

    垂钓夕阳里

    校园秋色

    全民健康 舞起来

    半湖瑟瑟半湖红
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605