洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

网友反映洛浦公园便民公厕“不方便” 洛阳城市管理局表态
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 19:10

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：每天到洛浦公园健身休闲的人较多，公园风景优美吸引群众游玩本是好事，但是园内公共厕所存在的几个问题给群众带来了诸多不便。例如：1.公厕储物柜常显示储物已满，无法使用；2.水压小，导致水池内污物无法冲洗干净；3.大部分挂钩损坏、洗手液空瓶无人维修、更换；4.有部分公共厕所未到规定时间提前关闭。在此，希望相关部门加强监管，为大家营造一个美好的休闲娱乐环境，谢谢！

　　洛阳市城市管理局回复：1.经现场查看，公厕储物柜均可正常使用，但发现有社会闲散人员随意占用储物柜的情况。对此，我们将加强管理，避免恶意侵占储物柜的情况发生。

　　2.经查，部分公厕确实存在水压小的情况，主要是因上游供水方的水压近期降低造成的，我们正在联系沟通解决。目前，我们设置储水桶和安排工作人员使用人工冲刷的方式先予处理。

　　3.对挂钩损坏及洗手液空瓶问题，我们将安排工作人员进行更换和补充。

　　4.经检查发现，确有部分公厕工作人员不遵守规定时间，擅自提前关闭公厕，我们已对当事人进行批评和处理，并对所有公厕工作人员加强管理，要求按时开放公厕。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
        近期，河南省文化和旅游厅公布了2022年河南省特色生态旅游示范镇名单，我市5个乡镇上榜。分别是：洛宁县故县...
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳拟推出房贷商转公政策！现公开征...
  • 洛阳持续推进基础设施建设 为构建绿色...
  • 徐衣显主持召开全市经济运行调度会
  • 学前教育：增加公办学位，让娃“上得...
  • 河南省博物馆志愿服务典型案例公布 洛...
  • 警方带您了解那些高频电诈道具
  • 抢抓生物医药产业风口 研发天然植物提...
  • 书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场...
  • 88岁的老党员刘桂荣：“党的恩情我报...
  • 洛宁“95后”小伙儿唱响山货“出山”记
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    “醉”美隋唐

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605