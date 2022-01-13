网友反映洛浦公园便民公厕“不方便” 洛阳城市管理局表态

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：每天到洛浦公园健身休闲的人较多，公园风景优美吸引群众游玩本是好事，但是园内公共厕所存在的几个问题给群众带来了诸多不便。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：每天到洛浦公园健身休闲的人较多，公园风景优美吸引群众游玩本是好事，但是园内公共厕所存在的几个问题给群众带来了诸多不便。例如：1.公厕储物柜常显示储物已满，无法使用；2.水压小，导致水池内污物无法冲洗干净；3.大部分挂钩损坏、洗手液空瓶无人维修、更换；4.有部分公共厕所未到规定时间提前关闭。在此，希望相关部门加强监管，为大家营造一个美好的休闲娱乐环境，谢谢！

洛阳市城市管理局回复：1.经现场查看，公厕储物柜均可正常使用，但发现有社会闲散人员随意占用储物柜的情况。对此，我们将加强管理，避免恶意侵占储物柜的情况发生。

2.经查，部分公厕确实存在水压小的情况，主要是因上游供水方的水压近期降低造成的，我们正在联系沟通解决。目前，我们设置储水桶和安排工作人员使用人工冲刷的方式先予处理。

3.对挂钩损坏及洗手液空瓶问题，我们将安排工作人员进行更换和补充。

4.经检查发现，确有部分公厕工作人员不遵守规定时间，擅自提前关闭公厕，我们已对当事人进行批评和处理，并对所有公厕工作人员加强管理，要求按时开放公厕。

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