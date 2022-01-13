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栾川县赤土店镇：建设乡村“复兴少年宫” 让乡村孩子的课余生活更丰富多彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 08:27
孩子们在乡村“复兴少年宫”里学习

　　“笔要垂直拿，手臂要抬起来，保持良好的书写姿势才能写好毛笔字。”昨日下午5时许，栾川县赤土店镇乡村“复兴少年宫”内的书法课按时开课，孩子们在老师的指导下，一笔一画，反复练习。

　　一旁的音乐教室里传出一段段乐曲。这是一节陶笛课，孩子们每人手拿一个小小的陶笛认真吹奏，阵阵笛声悠扬。

　　乡村“复兴少年宫”是面向广大农村中小学生和学龄前儿童开展道德培育、文体娱乐、劳动实践等活动的公共教育和文化服务场所，是促进农村未成年人全面发展的重要载体。近年，栾川县赤土店镇依托新时代文明实践所、学校等阵地，结合少年儿童兴趣爱好，积极建设乡村“复兴少年宫”，促进农村少年儿童身心全面发展。

　　栾川县赤土店镇乡村“复兴少年宫”相关负责人介绍，该乡村“复兴少年宫”以少年儿童的需求为着眼点和着力点，精心设计课程，既坚持普及性、基础性，又坚持知识性、趣味性，广泛开展未成年人喜闻乐见的活动。

　　图书室、书法室、戏曲室、泥塑室、朗诵室、舞蹈室、厨艺室……走进这个乡村“复兴少年宫”，各类功能设施一应俱全。依托这些活动室，该乡村“复兴少年宫”开设了书法、绘画、朗诵、舞蹈、音乐、戏曲、剪纸、象棋等20余个特色社团，形成集道德培育、文体娱乐、劳动实践、课后辅导于一体的课堂，深受辖区少年儿童的喜爱。

　　操场上，足球、篮球、乒乓球，孩子们尽情地挥洒汗水；剪纸室里，孩子们手拿剪刀认真学习，剪出一幅幅生动的剪纸作品；舞蹈室里，伴随着悠扬的音乐，孩子们翩翩起舞……乡村“复兴少年宫”丰富了乡村少年儿童课余生活，促进其全面发展。

　　“这里的课程丰富多彩，我可以根据自己的兴趣选择。”12岁的朱俊哲说，在乡村“复兴少年宫”，他不仅能学习剪纸、书法等，还能和朋友们一起玩，很开心。

　　该乡村“复兴少年宫”相关负责人表示，今后将进一步整合各类资源、加强服务管理，结合少年儿童实际需求，按照以德育人、以乐促智、以技促能的宗旨，开展更加丰富多彩的活动，打造孩子们身边的“幸福课堂”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王嘉辉 侯豫炯 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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