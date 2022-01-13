洛阳市与韩国友城光州广域市举行视频连线会议

20日上午，我市与韩国友城光州广域市举行视频连线会议，市长徐衣显与光州广域市市长姜琪正等聚首“云”端，就文化、经贸、教育、产业等领域合作进行深入沟通，达成广泛共识，推动以高质量友城交往促进高水平对外开放。

我市与韩国友城光州广域市举行视频连线会议

畅叙友城深厚情谊 共谱合作出彩篇章

徐衣显出席并致辞

20日上午，我市与韩国友城光州广域市举行视频连线会议，市长徐衣显与光州广域市市长姜琪正等聚首“云”端，就文化、经贸、教育、产业等领域合作进行深入沟通，达成广泛共识，推动以高质量友城交往促进高水平对外开放。

徐衣显在致辞中向姜琪正致以诚挚问候，向两市结好10周年表示衷心祝贺。他说，中韩两国比邻而居，地缘相近、文缘相通、人缘相亲。洛阳与光州广域市在产业、文化、经贸等诸多领域都有相似之处，交流合作空间广阔。10年来，两市政府间积极推动经贸、文化、旅游等领域交流合作，民间交往同频共振、深入人心，成为中韩建交30周年的生动缩影，也为两市深化务实合作奠定了良好基础。

习近平主席强调，中韩要做好邻居、好朋友、好伙伴。徐衣显表示，洛阳在习近平外交思想指引下，希望以中韩建交30周年、两市结好10周年为新起点，与光州广域市加强沟通交流，在智能制造、人工智能、新能源、数字经济等更广领域拓展合作成果，推动文化、经贸、教育、医疗等方面“多点开花”，谱写友好交流出彩新篇章，打造中韩地方合作新典范。徐衣显诚挚邀请姜琪正在疫情后率团来访，赴一场“牡丹花”与“杜鹃花”的美丽之约，让友城之花绚丽出彩、合作之树根深叶茂。

姜琪正表示，光州广域市十分珍惜与洛阳的友城关系，希望双方进一步加强对接交流，尽快开通两地国际航线，在文化旅游、经贸往来、产业发展等多领域、深层次开展更多交流合作。他也期待着早日率团访问洛阳，互通有无、互学互鉴，助推双方友好交往更进一步、再添硕果。

光州广域市是韩国第五大城市，也是韩国西南部的经济、社会、文化枢纽，有“经济之都光州、文化艺术之乡、人工智能中心都市、碳平衡-能源自主都市”等美誉，与洛阳在文化旅游、文艺演出、医疗美容等领域交流合作频繁。在携手抗击新冠肺炎疫情过程中，洛阳与光州广域市人民互赠物资、同舟共济，以实际行动书写了“道不远人、人无异国”的友好佳话，彰显了患难与共、守望相助的真挚情谊。

李新建参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)