即日起，隋唐洛阳城景区九洲池景点暂停对外开放

刚刚，隋唐洛阳城景区（应天门、明堂天堂、九洲池）微信公众号发布公告，隋唐洛阳城景区九洲池景点因内部设备提升施工，将在2022年9月19日17:30(周一)至9月25日(周日)暂停对外开放。
刚刚，隋唐洛阳城景区（应天门、明堂天堂、九洲池）微信公众号发布公告，隋唐洛阳城景区九洲池景点因内部设备提升施工，将在2022年9月19日17:30(周一)至9月25日(周日)暂停对外开放。
九洲池（资料图）
刚刚，隋唐洛阳城景区（应天门、明堂天堂、九洲池）微信公众号发布公告，隋唐洛阳城景区九洲池景点因内部设备提升施工，将在2022年9月19日17:30(周一)至9月25日(周日)暂停对外开放。具体内容如下：
公告
亲爱的游客朋友们：
隋唐洛阳城景区九洲池景点因内部设备提升施工，将在2022年9月19日17:30(周一)至9月25日(周日)暂停对外开放。
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2022年9月19日
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