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即日起，隋唐洛阳城景区九洲池景点暂停对外开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.19 18:16

九洲池（资料图）

　　刚刚，隋唐洛阳城景区（应天门、明堂天堂、九洲池）微信公众号发布公告，隋唐洛阳城景区九洲池景点因内部设备提升施工，将在2022年9月19日17:30(周一)至9月25日(周日)暂停对外开放。具体内容如下：

公告

　　亲爱的游客朋友们：

　　隋唐洛阳城景区九洲池景点因内部设备提升施工，将在2022年9月19日17:30(周一)至9月25日(周日)暂停对外开放。

　　已成功预约购票的游客，可在购票平台办理退票，我们将认真做好每位游客的退票相关工作，给您的出游带来不便，敬请谅解。

　　您可关注隋唐洛阳城景区微信公众号、微博、抖音等平台及时获取官方最新信息。

　　隋唐洛阳城景区感谢您的关注与支持！

　　服务电话：

　　0379-65063201(应天门、九洲池)

　　0379-61109905(明堂天堂)

洛阳隋唐城运营管理有限公司

2022年9月19日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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