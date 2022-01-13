即日起，隋唐洛阳城景区九洲池景点暂停对外开放

刚刚，隋唐洛阳城景区（应天门、明堂天堂、九洲池）微信公众号发布公告，隋唐洛阳城景区九洲池景点因内部设备提升施工，将在2022年9月19日17:30(周一)至9月25日(周日)暂停对外开放。

刚刚，隋唐洛阳城景区（应天门、明堂天堂、九洲池）微信公众号发布公告，隋唐洛阳城景区九洲池景点因内部设备提升施工，将在2022年9月19日17:30(周一)至9月25日(周日)暂停对外开放。 九洲池（资料图） 刚刚，隋唐洛阳城景区（应天门、明堂天堂、九洲池）微信公众号发布公告，隋唐洛阳城景区九洲池景点因内部设备提升施工，将在2022年9月19日17:30(周一)至9月25日(周日)暂停对外开放。具体内容如下： 公告 亲爱的游客朋友们： 隋唐洛阳城景区九洲池景点因内部设备提升施工，将在2022年9月19日17:30(周一)至9月25日(周日)暂停对外开放。 已成功预约购票的游客，可在购票平台办理退票，我们将认真做好每位游客的退票相关工作，给您的出游带来不便，敬请谅解。 您可关注隋唐洛阳城景区微信公众号、微博、抖音等平台及时获取官方最新信息。 隋唐洛阳城景区感谢您的关注与支持！ 服务电话： 0379-65063201(应天门、九洲池) 0379-61109905(明堂天堂) 洛阳隋唐城运营管理有限公司 2022年9月19日 ⑥