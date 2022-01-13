伊滨区24个社区体育公园面向公众开放

近日，记者从伊滨区创建办了解到，截至目前，伊滨区今年已有24个社区体育公园面向公众开放，其中包括12个经过提升改造的游园、8个小区改造类体育公园、4个学校开放共享类社区体育公园。

亲子篮球运动会在社区体育公园举行

近日，记者从伊滨区创建办了解到，截至目前，伊滨区今年已有24个社区体育公园面向公众开放，其中包括12个经过提升改造的游园、8个小区改造类体育公园、4个学校开放共享类社区体育公园。

“我们希望以更多的社区体育公园，为更多群众的生活带来实实在在的便利。”伊滨区创建办相关负责人表示，全民健身关系着人民群众的身体健康和幸福生活，是社会文明进步的重要标志，今年以来，伊滨区加快构建“15分钟健身圈”、持续推进“体育进社区”，旨在高质量满足社区居民的健身需求，不断提高群众的幸福指数。

按照计划，接下来，伊滨区还将充分利用街头游园等土地资源，加快完善全民健身基础设施，打造小微运动场地，继续为群众的幸福生活“加码”，让更多群众真正成为城市文明创建成果的共享者。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 马秦明 杜浩翔 文/图）