老城区今年已打造41个“文明实践+”阵地

日前，记者在老城区翠云峰森林公园看到，不少市民正在该园内的新时代文明实践广场上锻炼、休闲，享受着惬意时光。据悉，该广场是老城区今年新建的15个新时代文明实践广场之一，广场划分为文化活动广场、非遗文化展示平台等，占地超过7000平方米。

日前，记者在老城区翠云峰森林公园看到，不少市民正在该园内的新时代文明实践广场上锻炼、休闲，享受着惬意时光。据悉，该广场是老城区今年新建的15个新时代文明实践广场之一，广场划分为文化活动广场、非遗文化展示平台等，占地超过7000平方米。

“今年，我们新建了以翠云峰为代表的一批各具特色的新时代文明实践广场，共计15个。”老城区文明办相关负责人表示，此外，老城区还打造了文明实践点、文化长廊等文明实践重要阵地26个，对9个新时代文明实践所和50个新时代文明实践站开展全面检查，旨在持续提升新时代文明实践阵地的功能性和实用性，为更多群众提供切实便利。

今年以来，老城区坚持新时代文明实践站与文化合作社共建，截至目前，已实现辖区50个社区全部挂牌成立文化合作社。此外，建成街道综合养老服务中心4个，社区养老服务中心50个，实现社区全覆盖，实现区、街道、社区三级新时代文明实践阵地全覆盖。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 秦涛 赵宇佳 文/图）