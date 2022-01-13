穿汉服、学礼仪、品月饼……为弘扬中华民族传统文化、沉浸式感受文化魅力，9日下午，洛龙区翠云路街道正大社区新时代文明实践站开展“着汉家衣裳，品中秋月饼”迎中秋主题活动，辖区十余名居民参与活动。

穿汉服、学礼仪、品月饼……为弘扬中华民族传统文化、沉浸式感受文化魅力，9日下午，洛龙区翠云路街道正大社区新时代文明实践站开展“着汉家衣裳，品中秋月饼”迎中秋主题活动，辖区十余名居民参与活动。

“穿上汉服，感觉整个人都优雅了起来。”社区居民白英平说，通过此次活动，她不仅学习到了汉服文化的历史知识，还亲身感受到了身着汉服的美妙体验，接下来，她希望能够参加社区汉服社团，找到更好的自己。

社区相关负责人介绍，该活动为文化进社区主题活动之一，旨在营造文化味儿浓厚的社区氛围，带领更多群众沉浸式感受传统文化的魅力和乐趣。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李焕云 文/图)