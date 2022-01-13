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中国农业大学一科研实践基地落户汝阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:51

　　中国农业大学经济管理学院校地科研实践基地日前在汝阳县中等专业学校揭牌。

　　该基地以“政校联合、科学筹划、共同推进”为指导原则，聚焦共建政产学研和人才培养等合作内容。在充分发挥学院学科专业优势和平台资源的基础上，政校双方在农业、教育等领域进行全面、深度的合作，实现互利共赢。

　　“近年来，汝阳县依托红薯、香菇、花生、杜仲、甪里艾五大地理标志农产品和特色种植、特色养殖‘5+2’农业产业格局，致力于打造农业品牌。”汝阳县有关负责人表示，当前，汝阳县正处于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的关键时期，需要人才和技术推动产业转型升级。此次揭牌更加明确了人才培养、科技服务的方向和目标，也提供了更高层次的创新发展平台，将在促进乡村振兴、推动当地经济高质量发展中发挥重要作用。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 罗兴涛 通讯员 吴会菊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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