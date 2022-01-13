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新安县人民法院：跨域立案减轻诉累 让群众在家门口诉讼

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:27

　　前不久，新安县人民法院完成了一起案件的跨域立案，当事人在千里之外的西藏仅用10分钟便顺利立案，大大降低了诉讼成本。

　　西藏的曾某和新安县的董某有一笔借贷纠纷，董某迟迟未归还借曾某的3万元。为索要欠款，7月5日，曾某就近到西藏那曲市色尼区人民法院起诉董某。

　　“喂，您好，我是西藏自治区那曲市色尼区人民法院工作人员，有一个民间借贷案件属于你院管辖，我院已将原告的立案材料上传至跨域立案系统，请你们处理一下。”收到曾某的起诉材料后，色尼区人民法院立即联系了这起案件的管辖法院新安县人民法院。

　　新安县人民法院诉讼服务中心收到该案跨域立案相关材料后，立即在网上立案系统进行审核，审核通过后，向原告曾某发送了电子版受理案件通知书等相关材料。在案件办理中，办案法官得知被告在拉萨打工。

　　“根据原告、被告实际情况，考虑到路途、疫情等原因，双方不便往返诉讼。”新安县人民法院办案法官说，为提高办案效率，减少人员跨省流动，他们决定先通过电话对该起纠纷进行调解。

　　起初，原告曾某认为被告董某欠账多年，没有调解的必要，要求法院直接审理判决。被告董某以经济困难和工作繁忙等为由推脱。经办案法官多次联系沟通，并耐心释法明理后，双方当事人同意调解。

　　经调解，原告同意被告的分期还款方案，被告承诺按约履行，并通过微信先向原告偿还2000元。

　　7月11日，在办案法官和书记员的远程指导下，原告曾某和被告董某进行了线上视频会面，双方仅用一分钟，就以线上电子签名方式在调解笔录上签字确认。

　　“以往群众打官司，立案需要到有管辖权的法院进行办理，随着人民法院跨域立案改革的全面铺开，大家可以在任何一家中基层法院获得与管辖法院同品质的立案服务。”新安县人民法院有关负责人说，跨域立案突破了时间与空间的限制，“让数据多跑路，让群众少跑腿”，为当事人提供高效、便捷的诉讼服务。

　　该负责人介绍了跨域立案的具体流程：

　　1 当事人或诉讼代理人就近选择中基层法院，即跨域立案的协作法院，递交起诉申请材料并经过扫描后，通过跨域立案平台将电子版材料传送给管辖法院。跨域立案服务范围包括一审民事、行政、刑事自诉、强制执行、国家赔偿申请和民事申请再审案件。

　　2 管辖法院依托信息网络平台，通过微信小程序“中国移动微法院”受理当事人的立案申请，接收起诉材料并审核后即时导入案件办理系统，并根据能否立案的审核结果完成相应诉讼文书制作，同时将完成电子签章的诉讼文书回传给协作法院。当事人同意电子送达的，诉讼文书可由协作法院直接电子送达。

　　3 协作法院完成诉讼文书的送达，并在送达结束后将全部纸质材料邮寄给管辖法院 (洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王铁牛 宋琼)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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