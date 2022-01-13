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烛光音乐会、盛景霓裳国风表演……隋唐洛阳城景区推出 “国风消夏季”系列活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 17:16

　　记者今日从隋唐洛阳城景区获悉，为丰富暑期旅游产品供给，提升游客旅游体验，该景区自即日起推出“国风消夏季”系列活动。

　　据了解，本次活动将持续至8月31日，涵盖无人机秀、烛光音乐会、盛景霓裳国风表演、沉浸式戏剧表演等内容，让游客在浓郁的文化氛围里畅游隋唐洛阳城景区。本次活动期间，隋唐洛阳城景区全新推出两天一夜实景沉浸式剧本游戏《无字梵行》，从剧情、服饰、食宿等三个方面还原隋唐时期的无限风华，《唐宫乐宴》《天门有道》《明堂韶乐》等演艺节目也将持续在应天门、明堂天堂上演。需要提醒的是，参加2022年中、高考的全国考生持“本人准考证”可在8月31日前免门票游玩隋唐洛阳城景区。

　　无人机秀表演时间：8月4日，活动地点：应天门二层五凤台

　　烛光音乐会时间：8月4日20:00，活动地点：九洲池瑶光殿二层

　　盛景霓裳国风表演时间：8月1日至30日，活动地点：明堂二层

　　(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 刘青 赵奕鼎 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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