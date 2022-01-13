烛光音乐会、盛景霓裳国风表演……隋唐洛阳城景区推出 “国风消夏季”系列活动

记者今日从隋唐洛阳城景区获悉，为丰富暑期旅游产品供给，提升游客旅游体验，该景区自即日起推出“国风消夏季”系列活动。

记者今日从隋唐洛阳城景区获悉，为丰富暑期旅游产品供给，提升游客旅游体验，该景区自即日起推出“国风消夏季”系列活动。 记者今日从隋唐洛阳城景区获悉，为丰富暑期旅游产品供给，提升游客旅游体验，该景区自即日起推出“国风消夏季”系列活动。 据了解，本次活动将持续至8月31日，涵盖无人机秀、烛光音乐会、盛景霓裳国风表演、沉浸式戏剧表演等内容，让游客在浓郁的文化氛围里畅游隋唐洛阳城景区。本次活动期间，隋唐洛阳城景区全新推出两天一夜实景沉浸式剧本游戏《无字梵行》，从剧情、服饰、食宿等三个方面还原隋唐时期的无限风华，《唐宫乐宴》《天门有道》《明堂韶乐》等演艺节目也将持续在应天门、明堂天堂上演。需要提醒的是，参加2022年中、高考的全国考生持“本人准考证”可在8月31日前免门票游玩隋唐洛阳城景区。 无人机秀表演时间：8月4日，活动地点：应天门二层五凤台 烛光音乐会时间：8月4日20:00，活动地点：九洲池瑶光殿二层 盛景霓裳国风表演时间：8月1日至30日，活动地点：明堂二层 (洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 刘青 赵奕鼎 文/图)