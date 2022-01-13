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洛阳市处非办提醒：警惕以“旅游业务”之名实施非法集资骗局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.18 08:21

　　近期，一些不法旅游服务机构打着“旅游业务”的幌子，用免费旅游、储值投资、消费返利等方式诱骗消费者，特别是中老年群体投资，非法吸收资金。市处非办提醒市民对此应谨慎辨别，以防上当受骗。

　　案例

　　近日，大连警方发布通告称，当地两家旅游服务有限公司涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款，要求投资人员积极提供证据、减少损失，要求相关公司的业务人员主动到公安机关配合调查，主动退还非法所得。

　　解析

　　市处非办工作人员表示，近年，旅游领域非法集资主要有以下四种形式。

　　一是“会员卡游”。以成为会员等名义吸收资金，承诺消费者交纳会费后可享受免费旅游或低成本旅游，并定期给予分红，消费者如不参加公司组织的旅游项目，可按照该旅游项目的标价获得超额退款。

　　二是“投资项目游”。以投资、加盟、入股旅游项目等名义，邀请社会人员尤其是老年人外出旅游考察所谓的项目，骗取其信任，与投资人签订合作协议书，宣称约定协议到期后返还投资人本金并获得高收益，鼓吹消费者投资。

　　三是“预付款游”。以售卖“旅游套餐”预付款产品的名义，以低价游为噱头收取用户预付款，并承诺回购付息，以廉价产品吸引消费者。

　　四是“出境保证金游”。以出境游保证金为幌子，收取高额押金、保证金等，提供旅游产品，并承诺给付高息，已超出了旅行社的正常业务范围。

　　这些非法集资手段不断翻新，但万变不离其宗，突出的特点还是以高额返利来吸引投资者，社会公众应理性分析投资收益的可能性，深入了解投资项目的真实性，不可盲目追求高收益。

　　提醒

　　市处非办提醒广大消费者，“高额回报”的背后往往暗藏投资风险，违背市场规律，资金链极易断裂，社会公众不要被高收益迷惑。参团旅游一定要选择正规的旅行社，不要被“买保健品送旅游”“买保险送旅游”等噱头所迷惑，一定要确认旅游活动是否为旅行社组织，正规旅行社须同时具备营业执照和旅行社业务经营许可证，出游前要与旅行社签订旅游合同，交纳费用须索要相应凭证并妥善保管，提高自身风险防范意识。同时要审慎选择旅游促销产品，不要贪图便宜选择所谓的“低价团”或者“免费团”，旅游产品价格明显低于市场价格的，要提高警惕，审慎选择，避免上当。此外，谨慎向个人账户交纳出境游保证金，社会公众交纳出境游保证金时，应主动选择银行托管方式，保障资金安全。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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