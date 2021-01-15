昨日下午，市长徐衣显主持召开呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班会议，研究呼南高铁焦洛平段引入后龙门高铁站改造提升及站场布局等工作。

徐衣显主持召开专班会议研究呼南高铁焦洛平段项目推进工作

优化方案节点管控推动项目早日开工

完善功能强化支撑更好发挥拉动效益

昨日下午，市长徐衣显主持召开呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班会议，研究呼南高铁焦洛平段引入后龙门高铁站改造提升及站场布局等工作。

徐衣显指出，呼南高铁焦洛平段是国家铁路网建设重点工程，也是我市“十四五”确定的十件大事之一，对助力洛阳建设中原城市群副中心城市，带动豫西地区加快发展具有重要意义。他强调，各相关部门要切实提高站位、扛牢责任，扎实做好前期工作，推动项目早日开工建设。一要完善设计方案。坚持场站设计与周边规划相统筹，功能定位与文化特色相融合，突出高铁站综合服务功能，科学分析客源流量、商务业态、交通网络等因素，精准测算、数据支撑，重点做好站房扩容、通道改造、天桥架设、股道增加等项目规划，确保规划设计更具前瞻性、科学性、经济性、实用性。二要有效利用空间。要科学统筹南北广场功能，处理好广场与道路、站房与线路关系，合理利用地下空间，有效预留发展空间，促进南北站房有序衔接、南北广场互联互通，实现空间集约化、建设一体化、换乘便捷化。三要加强沟通对接。建立常态化对接机制，紧盯项目重点环节、瓶颈制约，全面梳理报批事项清单，积极向国铁集团等有关部门汇报沟通，尽快确定路由走向、站房规模、融资方案等事宜，为项目开工奠定良好基础。四要强化协同联动。要定期召开专班会议，开展现场督导，协调解决项目推进中存在的征迁安置等突出问题，努力营造良好建设环境。各相关单位主要领导要靠前指挥、压实责任、密切配合、协同作战，确保项目建设有序推进。

会议还研究了洛阳火车站改造提升工作，强调要坚持高标准、高起点完善顶层设计、优化整体方案，统筹做好火车站与周边道路改造提升，传承老洛阳韵味，塑造新洛阳特色，提升功能、融合文化、丰富业态，打造洛北城区特色地标和游客打卡地。

孙延文、王琰君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)