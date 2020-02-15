呼南高铁豫西通道来了！“十四五”期间，洛阳将建设“交通强市”

1月15日上午，首场中共洛阳市委新闻发布会举行。现场有记者提问：现代化的交通网络建设将为城市在区域协同联动发展中提供强大的支撑力、承载力、辐射力和带动力。“十四五”期间，洛阳在打造综合交通网络方面会有哪些重大措施？

1月15日上午，首场中共洛阳市委新闻发布会举行。现场有记者提问：现代化的交通网络建设将为城市在区域协同联动发展中提供强大的支撑力、承载力、辐射力和带动力。“十四五”期间，洛阳在打造综合交通网络方面会有哪些重大措施？

洛阳市发改委党组书记、主任王瑞回答了记者提问。他说，打造综合交通网络首先要落实省委省政府对洛阳“全国重要综合交通枢纽”的定位。“十四五”期间，洛阳坚持以着力构建铁路、公路、航空“三位一体”现代化立体交通网为抓手，加速打通南北向高铁通道，提高路网密度和等级，提升机场集疏运能力，推进洛阳由交通节点城市向全国重要综合交通枢纽城市转变。

构建“十”字型高铁主骨架，建成呼南高铁豫西通道焦作经洛阳至平顶山段。按照省部会谈精神，国铁集团支持将焦作经洛阳至平顶山高速铁路纳入国家“十四五”发展规划，衔接郑万、太焦铁路，同时预留汝阳至南阳直线接口，形成呼南高铁豫西通道。目前，国铁集团正在牵头启动前期工作，我们将积极配合推动项目早日开工建设、早日建成运营。

推进市域铁路建设，打造轨道上的都市圈。争取开工建设1至3条市域快轨，初步形成以洛阳城区为中心，向偃师巩义、孟津济源、新安义马、伊川汝州等多向辐射的轨道交通圈。目前，已开展线网规划工作，我们将积极与国省上级部门对接，力争尽快实施。

扎实推进高速公路建设，完善“三横三纵三环”高速路网布局。按照省政府全面启动实施“13445工程”的要求，在建成尧栾西高速栾川至双龙段、栾卢、渑淅高速渑池至洛宁段、新伊高速的基础上，建设郑州至洛阳、组团环线济源至新安高速，提升优化宁洛高速等重要通道，到2025年，高速通车里程突破1000公里。

推动国省干线与城市快速路网融合发展，畅通城市对外通道和对内循环。推进国省干线公路提质改造，建设G208洛阳绕城段、沿黄生态旅游以及组团快速路，合理布局进出城出入口，与中心城区“井字+外环”快速路网相融合，实现城市内外交通顺畅衔接，提升路网运行效率。

加快城市轨道交通建设，实现地铁由线到网新布局。目前，我市地铁建设进展顺利，地铁1号线已进入试运行阶段，计划1号线今年牡丹文化节前开通运营，2号线年底前开通运营；同时，启动二期建设规划，先期开工建设地铁1、2号线延伸线，进一步优化地铁3、4号线线路方案，争取早日实现地铁网络化运营。

实施城市综合交通枢纽场站建设，推动轨道交通“四网融合”。继续优化提升洛阳龙门、火车站综合交通枢纽功能，高质量规划建设谷水、机场、白马寺、伊滨综合交通枢纽场站，实现铁路、公路等多种客运交通方式有序衔接、零距换乘。

加快推进机场扩建工程，不断提升航空保障能力。按照市委市政府“一体两翼一基地”的目标要求，推动机场飞行区等级由4D升级至4E，满足2025年旅客吞吐量400万人次需求。目前，洛阳机场总体规划修编已经完成，正在进行机场扩建前期工作。万安通用机场已经建成，具备飞行条件，为完善通用航空网络打下坚实基础。

王瑞介绍，“十四五”期间洛阳现代化立体综合交通网络建设将更趋完善，全国重要综合交通枢纽地位将显著提升，洛阳将建成人民满意、保障有力、全国前列的“交通强市”。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰 文/图）