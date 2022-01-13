昨日下午，市长徐衣显到高新区调研并主持召开座谈会，深入研究制度创新、产业规划、主体培育、优势再造等工作，强调要深化“三化三制”改革，加快“五区联动”发展，强化创新引领，发展风口产业，加大精准招商，把高新区打造成为洛阳创新引领产业发展的主阵地主战场，尽快呈现新气象、取得新突破。

昨日下午，市长徐衣显到高新区调研并主持召开座谈会，深入研究制度创新、产业规划、主体培育、优势再造等工作，强调要深化“三化三制”改革，加快“五区联动”发展，强化创新引领，发展风口产业，加大精准招商，把高新区打造成为洛阳创新引领产业发展的主阵地主战场，尽快呈现新气象、取得新突破。 徐衣显到高新区调研时强调

“三化三制”促改革 “五区联动”求突破

重塑重振打造产业发展主阵地主战场 昨日下午，市长徐衣显到高新区调研并主持召开座谈会，深入研究制度创新、产业规划、主体培育、优势再造等工作，强调要深化“三化三制”改革，加快“五区联动”发展，强化创新引领，发展风口产业，加大精准招商，把高新区打造成为洛阳创新引领产业发展的主阵地主战场，尽快呈现新气象、取得新突破。 徐衣显先后深入涧光股份、山特维克矿山工程机械、河南众创服务等企业，详细了解技术研发、产品创新、市场前景、配套服务及受疫情影响等情况，指出要加速培育创新载体，深化机制体制改革，找准风口产业方向，持续汇聚优质创新资源。在周山双创智慧岛项目建设现场，徐衣显认真听取智慧岛规划、建设、运营情况介绍，要求高新区高标准推进智慧岛建设，支持创业孵化，强化金融支撑，加快产业培育，为创新创业建好载体、打造品牌。 在随后召开的座谈会上，徐衣显详细听取了高新区改革发展等情况汇报，肯定了高新区建设发展取得的积极成效，对高新区未来前景寄予厚望并指出了高新区对标国家定位、对照上级要求存在的问题。围绕加快重塑重振高新区、实现“五区联动”新突破，徐衣显强调，一要突出问题导向，抢抓发展机遇。紧扣自身定位，拉高对表标杆，紧贴洛阳实际，从先行先试、发展质量、综合竞争等多维度分析，从市场主体、功能支撑、发展后劲等多角度评估，深刻认识产业融合、改革创新、企业培育、产业集聚等方面的差距不足，把问题吃透，把症结找准，抢抓机遇，靶向攻坚。二要突出制度创新，激活发展动能。以制度创新为先导，对标国际化投资贸易规则，借鉴成熟的经验做法，破解系统性、深层次障碍，建立台账、列出清单，在投资、贸易、金融、法治等领域开展首创性、集成性、差异化改革，以改革促开放、促创新。三要突出平台优势，促进五区联动。加强工作统筹、政策统筹、运作统筹，完善顶层设计，发挥五区优势，注重协同推进，抓好重点突破，促进高能级开放平台资源共享、内外联动、叠加发展，厚植制度优势、产业优势、基础优势。四要突出特色主导，推动产业集聚。把发展特色主导产业作为核心任务，深入研究产业定位，谋深谋实产业布局，认真梳理风口产业和细分领域，完善综保区体系，有针对性开展产业链招商、专业化招商，真正把主导产业做强、特色产业做特。五要突出机制保障，实现高效运营。打造专业化、市场化、国际化管理团队，全面推行领导班子任期制、全员聘任制、绩效薪酬制，强化政策支撑，聚焦政务服务、通关监管、金融体系、法制保障、人才引进、交通物流等，打造一流优良环境。 市领导魏险峰、任丽君参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)