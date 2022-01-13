洛阳3家市级产业研究院启动建设

23日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市3家产业研究院近日启动建设，分别是市先进硅基材料产业研究院、市电子化工材料产业研究院和市高温新材料产业研究院。

23日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市3家产业研究院近日启动建设，分别是市先进硅基材料产业研究院、市电子化工材料产业研究院和市高温新材料产业研究院。

【洛阳市先进硅基材料产业研究院】

洛阳市先进硅基材料产业研究院由中硅高科牵头建设，将瞄准电子信息和光通信领域开展创新研发，重点围绕超纯多晶硅材料、硅基电子功能材料、硅基新能源材料等7个研究方向开展产学研用协同创新，努力打造国家前瞻性基础材料创新中心和生产基地。

【洛阳市电子化工材料产业研究院】

洛阳市电子化工材料产业研究院由昊华气体牵头建设，将围绕半导体先进制程及第三代半导体用高端电子化工材料等领域，开展关键共性技术研究和产品开发，通过解决电子信息产业关键材料中的“卡脖子”问题，打造电子化工材料领域技术与产品孵化平台。

【洛阳市高温新材料产业研究院】

洛阳市高温新材料产业研究院由中钢洛耐牵头建设，将结合我市材料产业特色，面向高温工业发展需求整合科技创新资源，围绕高温新材料产业创新链条，通过发力新一代氢冶炼用高温新材料技术研究等领域，持续提升人工智能、互联网、大数据等在高温新材料基础理论、设计合成、制备使用等领域的应用，加快打造高温材料技术创新策源地和成果转化基地。

值得一提的是，在启动建设期间，洛阳市先进硅基材料产业研究院还与洛阳市电子化工材料产业研究院签署框架合作协议，率先实现市级产业研究院强强联合。双方将围绕科技研发及项目合作、人才培养、学术交流、等展开合作，积极建立科技创新平台与资源共享机制，为洛阳市对应产业创新发展提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 黄豫 杨蒙蒙）