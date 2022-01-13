洛阳市工信局：加强生产源头管理 推动企业转型升级

市工业和信息化局党组成员、副局长卫树红说，按照市委、市政府关于规范电动三轮车、低速电动四轮车管理工作的要求，市工信局对我市电动三轮车、低速电动四轮车生产运营情况进行了深度摸底调查并及时传达市委、市政府有关综合整治的会议精神。

市工业和信息化局党组成员、副局长卫树红说，按照市委、市政府关于规范电动三轮车、低速电动四轮车管理工作的要求，市工信局对我市电动三轮车、低速电动四轮车生产运营情况进行了深度摸底调查并及时传达市委、市政府有关综合整治的会议精神。

市工信局先后多次到各生产企业调研，强化生产企业一致性管理，督促企业在产品准入资质、生产一致性等方面合法合规生产经营，从生产源头杜绝我市企业生产销售不符合国家标准的车辆。

“下一步，市工信局将结合自身工作职能开展好综合整治。”卫树红说，一是强化与市场监管、公安等部门联动，确保企业合法合规生产经营，从源头上消除电动三轮车、低速电动四轮车安全隐患；二是持续开展综合整治宣传宣讲，推进电动三轮车、低速电动四轮车综合整治宣传工作不断深入；三是支持企业实施“三大改造”，不断提升高端化、智能化、绿色化发展水平，促进企业转型升级高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）