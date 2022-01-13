洛阳市处非办提醒：警惕打着“养老服务”旗号的非法集资骗局

近期，一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等旗号，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动，吸收老年人的资金。

近期，一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等旗号，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动，吸收老年人的资金。 近期，一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等旗号，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动，吸收老年人的资金。市处非办提醒市民对此应谨慎辨别。 案例 “级别最高的翡翠会员消费满25600元，每天返现130元，最终返利高达64320元……” “老妈乐”公司宣称，“加入‘老妈乐’不光能养老，还能每天领钱、免费旅游。成为会员后，可享受公司高额返利和盈利分红……”3年间，北京、河南、山西等多地老人受骗。 解析 市处非办工作人员表示，以“养老服务”“健康养老”等名义实施的集资诈骗，主要包括以下类型。 套路一：以提供“养老服务”为名非法集资。一些养老服务机构以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”及预交“养老服务费用”等名义进行非法集资。 套路二：以投资“养老项目”为名非法集资。一些机构以投资为幌子，以销售虚构的养老公寓或以长期出租养老床位、销售养老公寓使用权等名义，通过返本销售、售后返租、承诺高额利息等形式非法集资。 套路三：以销售“老年产品”为名非法集资。一些企业以销售“老年产品”为名，采取商品回购、寄存代售、消费返利等方式欺骗、诱导老年群体，实施非法集资。 套路四：以“以房养老”为名非法集资。一些企业打着“以房养老”的旗号，诱使老年人签订“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，抵押房屋以获得出借资金，用于购买其“理财产品”，并承诺给付高额利息等进行非法集资。 提醒 市处非办提醒广大老年朋友要擦亮眼睛，谨防上当受骗，遇到上述类型的非法集资行为，请积极向有关部门举报。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王偲）